Посреди города в Конго рухнул самолет: 24 погибших (фото и видео)

Пассажирское воздушное судно упало через минуту после взлета

Видео: twitter.com/breakinglv

Спустя месяц после крушения в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолета Ан-72 с россиянами на борту в стране случилась новая авиакатастрофа.

Как сообщает Reuters, 24 ноября в городе Гома рухнул небольшой пассажирский самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee, который направлялся в город Бени.

Воздушное судно упало на жилые дома примерно через минуту после взлета.

По разным данным на борту самолета находились 16 либо 17 пассажиров и два члена экипажа.

Жертвами авиакатастрофы стали 24 человека. Среди погибших также оказались жители домов, на которые упал самолет, включая четырех членов семьи.

Двух человек спасли до взрыва самолета.

Стоит отметить, что из-за частых аварий на фоне низкого уровня безопасности и обслуживания всем коммерческим перевозчикам Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Евросоюзе.

Напомним, что год назад в ДРК рухнул самолет с 23 людьми на борту. В результате авиакатастрофы погибли трое граждан России.

Кроме того, год назад в Конго случилась крупная дорожная авария, жертвами которой стали около 50 человек.

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