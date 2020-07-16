Українська
$ 27,12
31,03
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Посреди июля Южную Африку завалило снегом: фото и видео

16 июля, 05:16

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Пока в Украине лето, в ЮАР наступила полноценная снежная зима

Ранее Южно-Африканскую Республику потряс мощнейший торнадо, а теперь в страну пришла настоящая зима – многие жители ЮАР впервые в жизни увидели снег наживо.

Реклама

Как сообщает News24, холодный фронт принес в ЮАР резкое похолодание и снегопады.

В связи с этим, начиная с выходных, обитатели крупнейших городов страны – Кейптауна, Йоханнесбурга, Претории и Блумфонтейна – публикуют в соцсетях снимки заснеженных равнин и горных хребтов.

Также снег удивил и жителей примыкающего к ЮАР Лесото.

Читайте также: В Сахаре снова выпал снег

Реклама

Однако синоптики призывают население готовиться к продолжению холодов – зима не отступит до конца недели.

В тренде
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)

Стоит отметить, что сейчас в Южном полушарии зима – в это время в Южной Африке становится прохладно и сыро. Всего на вершинах горных хребтов мыса выпадает до 25 см снега.

Впрочем, погода удивляет не только жителей Африки, но и украинцев – в конце мая и начале июне Карпаты обильно засыпало снегом.

Также сообщалось, что снег посреди лета выпал в России – видео покрывшихся белым травяных лужаек опубликовали смотрители Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЮАР снег снегопад

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)Другие страны
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавирусаДругие страны
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозу
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозуРоссия
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять