Посреди июля Южную Африку завалило снегом: фото и видео

Пока в Украине лето, в ЮАР наступила полноценная снежная зима

Ранее Южно-Африканскую Республику потряс мощнейший торнадо, а теперь в страну пришла настоящая зима – многие жители ЮАР впервые в жизни увидели снег наживо.

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Как сообщает News24, холодный фронт принес в ЮАР резкое похолодание и снегопады.

В связи с этим, начиная с выходных, обитатели крупнейших городов страны – Кейптауна, Йоханнесбурга, Претории и Блумфонтейна – публикуют в соцсетях снимки заснеженных равнин и горных хребтов.

Также снег удивил и жителей примыкающего к ЮАР Лесото.

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Однако синоптики призывают население готовиться к продолжению холодов – зима не отступит до конца недели.

Стоит отметить, что сейчас в Южном полушарии зима – в это время в Южной Африке становится прохладно и сыро. Всего на вершинах горных хребтов мыса выпадает до 25 см снега.

Впрочем, погода удивляет не только жителей Африки, но и украинцев – в конце мая и начале июне Карпаты обильно засыпало снегом.

Также сообщалось, что снег посреди лета выпал в России – видео покрывшихся белым травяных лужаек опубликовали смотрители Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае.

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