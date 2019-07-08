Поставка российских С-400 в Турцию: Эрдоган сделал важное заявление

По словам турецкого президента, есть согласованные даты поставок С-400

Фото: AFP

Подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идет их погрузка. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

"В данный момент подготовка к отправке (С-400) продолжается. Продолжаются работы по их загрузке. Есть согласованные даты поставок С-400", – отметил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что "Министерство национальной обороны занимается планированием и выбором места для размещения С-400".

Эрдоган также выразил уверенность, что российские системы ПВО позитивно скажутся на безопасности не только Турции, но и всего региона.

Ранее телеканал "Хабер тюрк" со ссылкой на источники сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье была запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки в течение недели. При этом до понедельника, по информации "Хабер тюрк", в Турцию приедут девять технических специалистов из РФ, которые будут задействованы в развертывании ЗРС. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс, отмечает канал.

В четверг руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки С-400 могут начаться на этой неделе. Российская сторона не называла точную дату начала поставок.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

Кроме этого, госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

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