Поставки российских С-400 в Турцию: Эрдоган назвал сроки
Ранее в Турции заявили, что ракетные системы будут использоваться для защиты границ страны
После визита в Москву и переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 могут произойти до июля этого года. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам после возвращения из России.
"Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", - рассказал Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Омер Челик заявил, что Турция, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не только защитит свои границы, но и обеспечит безопасность стран Евросоюза и НАТО.
Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.
В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.
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