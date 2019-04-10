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Поставки российских С-400 в Турцию: Эрдоган назвал сроки

Сегодня, 08:24

Ранее в Турции заявили, что ракетные системы будут использоваться для защиты границ страны

Фото: MilitaryRussia.Ru
Фото: MilitaryRussia.Ru.
Поставки российских С-400 в Турцию: Эрдоган назвал сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg Другие страны Ранее в Турции заявили, что ракетные системы будут использоваться для защиты границ страны

После визита в Москву и переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 могут произойти до июля этого года. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам после возвращения из России.

"Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", - рассказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Омер Челик заявил, что Турция, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не только защитит свои границы, но и обеспечит безопасность стран Евросоюза и НАТО.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.

В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.

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Тег Россия, Турция, поставки, зенитные установки, Эрдоган, сроки, с-400

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Источник:

ТАСС

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