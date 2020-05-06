Постепенная нагрузка отелей: как Египет выходит из карантина

Отели по всей стране возобновят работу с 15 мая для внутренних туристов

Египет запустил бесплатные онлайн-путешествия / Фото: Depositphotos

После атака коронавируса Египет возобновляет работу отелей в курортных зонах с 15 мая 2020, но сначала они будут работать только для внутреннего туризма. Об этом информирует "Аль-Ахрам".

Для восстановления туристического сектора правительство начнет постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Отели по всей стране обязаны будут соблюдать определенные меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

На первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. Также увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям. У нарушителей этих правил будут отзываться лицензии".

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Заметим, что в прошлом году доходы Египта от туризма впервые достигли рекордных 13 млрд долларов, превысив исторический максимум в размере 12,5 млрд долларов, зафиксированный в 2010 году. В 2019 году страну посетили 13,1 млн туристов, что является наивысшим показателем с 2010 года.

Но из-за пандемии коронавируса Египет объявил об изоляции от внешнего мира и отмене всех полетов за границу с 19 марта. Большинство отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе закрылись на карантин, туристы покинули курорты, а побережье полностью опустело.

Ранее сообщалось, что Египет вводит визы для туристов.

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