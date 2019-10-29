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Пострадавшие после тайфунов регионы в Японии объявлены зоной чрезвычайного бедствия

29 октября, 03:47

На аналогичные меры японские власти пошли в 2011 году, когда на Японию обрушились землетрясение и цунами

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Правительство Японии объявило регионы в центральной и северо-восточной части страны, пострадавшие в сентябре и октябре от тайфунов "Факсай" и "Хагибис", "зонами чрезвычайного бедствия".

По данным японского общественного телевидения, такой статус пострадавших территорий позволит в разы увеличить финансовую помощь со стороны центральных властей, которая пойдет, в частности, на восстановление дорог, укрепление берегов рек, ремонт муниципальных школьных учреждений и восстановление сельскохозяйственных угодий. На аналогичные меры японские власти пошли в 2011 году, когда на Японию обрушились землетрясение и цунами.

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По последним данным, ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил 170 млрд иен (почти 1,6 млрд долларов). В частности, от тайфуна "Хагибис" пострадали 38 из 47 префектур. На 8,5 тыс. сельскохозяйственных объектах повреждены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. гектаров. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

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Из-за вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис" наводнений и горных обвалов погибли 80 жителей Японии. В 20 префектурах зафиксирован ущерб от оползней, более чем на 70 реках отмечены разрушения набережных и защитных сооружений.

Напомним, что после тайфунов Японии грозит еще одно бедствие. Власти Японии предупредили о возможном извержении.

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Япония бедствие ущерб тайфун последствия

Источник: ТАСС

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