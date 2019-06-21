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Пострадавший из-за протестов в Тбилиси тележурналист лишился глаза

21 июня, 05:01

Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси остается напряженной

Фото: on.ge

Один из пострадавших в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси потерял глаз, мужчине в лицо попала предположительно резиновая пуля, сообщили в пятницу грузинские СМИ.

Пострадавший является сотрудником одной из телекомпаний.

Ранее грузинский Первый канал сообщал о четырех пострадавших своих сотрудниках. Также о пострадавших сотрудниках сообщили телекомпания "Рустави-2" и грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс".

Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси остается напряженной. Полиция периодически использует слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, акустические пушки. В свою очередь митингующие забрасывают полицейских различными предметами, а также запускают в их направлении фейерверки. 

По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Напомним, что причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

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Тег Грузия, журналист, протест, Тбилиси

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Источник:

Интерфакс

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