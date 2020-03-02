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Потери армии Асада в Идлибе – это лишь начало: Эрдоган сделал грозное заявление

2 марта, 16:36

Денис Беспалов

Если сторонники Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, то «вскоре лишатся головы»

Потери армии сирийского диктатора Башара Асада в Идлибе – это лишь начало. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал слабостью чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

"Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", – сказал Эрдоган.

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Эрдоган сделал заявление о Сирии. Источник: Агентство Анадолу

Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, – это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы".

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Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, сказал Эрдоган.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот показатель достигнет миллионов".

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 36 военнослужащих, Турция начала операцию "Весенний щит" против режима диктатора Башара Асада.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Сирия Турция Реджеп Эрдоган

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