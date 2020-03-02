Потери армии Асада в Идлибе – это лишь начало: Эрдоган сделал грозное заявление

Если сторонники Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, то «вскоре лишатся головы»

Потери армии сирийского диктатора Башара Асада в Идлибе – это лишь начало. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал слабостью чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

"Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", – сказал Эрдоган.

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Эрдоган сделал заявление о Сирии. Источник: Агентство Анадолу

Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, – это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы".

Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, сказал Эрдоган.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот показатель достигнет миллионов".

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 36 военнослужащих, Турция начала операцию "Весенний щит" против режима диктатора Башара Асада.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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