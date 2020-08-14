Повезло попасть в больницу: Белорус, раздевшийся на избирательном участке, рассказал о побоях ОМОНа

Алексей Кузьмич говорит, силовики очень агрессивно отреагировали на его творчество

Свободный белорусский художник Алексей Кузьмич, который в день выборов провел акцию с раздеванием на избирательном участке в Минске, рассказал "Сегодня", как силовики издевались над задержанными на протестах.

Сейчас Кузьмич скрывается, поскольку уверен, люди с дубинками могут прийти к нему домой в любой момент.

"Я сейчас у друзей, потому что домой мне сейчас опасно возвращаться. Мне удалось "соскочить" с того места заключения, где я находился, в больницу в связи с побоями. Домой я не планирую возвращаться", – рассказал художник.

Алексей в день выборов провел две акции, но задержали его не сразу – силовики нагрянули к художнику домой.

"В начале я провел акцию на день выборов. Она называлась "Веруй" или "Филистерский мир политических животных" – это была художественная акция на выборном участке. Вечером я ее повторил перед шеренгой техники ОМОНа в Минске, а потом я под утро пришел домой, и буквально через пять минут мне начали выламывать дверь какие-то неизвестные люди в масках. У них это не получилось. Они какие-то спецсредства начали применять, каким-то топором орудовать. Я вызвал адвоката, и мы с ним поехали в РОВД на дачу показаний с этими людьми. Там на меня составили протокол, бросили в камеру, адвоката оттуда вышвырнули", – рассказал Кузьмич.

Белорус попал в ИВС, в котором с участниками протестов расправлялись самым жестоким образом. Его спасли медики, которые забрали побитого парня перед самой страшной ночью в изоляторе.

"Я провел около трех суток – там меня кидали из камеры в камеру. Например, там была камера 9 квадратных метров, в ней было 30 человек. Там невозможно было даже сесть одновременно – приходилось по очереди садиться на бетонный пол. Там нас не кормили, не давали еду. Только по расписанию водили в туалет. Давали воду в одной бутылке, чтобы все из нее пили – по несколько глотков на человека.

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Потом избивали, этапировали на Окрестино – это изолятор временного содержания, где проходят зверства, где избивают, убивают людей, по слухам. Я сам смертей не видел, но при мне очень жестко людей избивали, буквально "в мясо" забивали сотрудники ОМОН дубинками".

"Все сотрудники милиции знали, кто я такой и очень негативно относились к моему искусству. Как только узнавали, кто я такой, сразу начинали оскорблять, ОМОНовцы – бить. Мне повезло, поскольку в связи с побоями меня врачи забрали в больницу. И я там (в изоляторе) уже не оставался, потому что там была самая тяжелая ночь, если бы я остался в ту ночь, меня бы, наверное, забили вместе с остальными людьми", – вспоминает художник.

Художник показал следы побоев на своем теле

Также парень рассказал, чему посвятил свою акцию. Не смотря на некоторые обвинения в его адрес, все делалось бесплатно и от чистой души.

"Акция "Веруй или "Филистерский мир политических животных" – она о демократическом устройстве политического мира. я занимаюсь искусством в действии, не ради денег, мое искусство свободное и оно о реальности, которая нас окружает", – поделился парень.

Напомним, в Сети публиковали все новые свидетельства избиений белорусов, как на акциях, так и вне мест проведения протестов.

Насилие продолжается после задержания, в частности о зверствах ОМОНа рассказал экс-милиционер, которого также задержали во время акций.

Впрочем, не все силовики поддерживают карательную модель поведения с протестующими. Многие поддерживают граждан и говорят, что присягали на верность народу, а не власти.

Также большое количество сотрудников силовых ведомств отказываются от службы и выбрасывают свои формы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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