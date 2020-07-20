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Поворот на Запад: Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

20 июля, 13:50

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Минск и Вашингтон продолжают нормализацию отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает курс на нормализацию отношений с США и впервые с 2008 года назначил посла в Вашингтоне.

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Как сообщает "БелТА", 20 июля он выбрал на должность главы дипмиссии своей страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

В то же время послом США в Беларуси может стать зампомощника главы Госдепартамента по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер – на ее кандидатуре президент Дональд Трамп остановился еще в мае.

Напомним, что кресла послов двух государств пустовали 12 лет, когда из-за введения американских санкций против Минска Беларусь отозвала главу своего диппредставительства из Вашингтона и приказала покинуть территорию страны послу США.

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В январе прошлого года глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что "обе стороны должны быть представлены на уровне послов", а о восстановлении былого уровня дипломатических отношений Минск и Вашингтон заявили во время сентябрьского визита в Минск заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла.

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Еще одним свидетельством оттепели является февральский визит в Беларусь госсекретаря Майка Помпео, который на переговорах с Лукашенко выразил полную готовность США обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам.

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