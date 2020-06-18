Повторное заражение коронавирусом: ученые сообщили тревожную новость

Четко выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тысяч проверенных врачей, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане

Люди, переболевшие COVID-19, могут с высокой степенью вероятности повторно заразиться коронавирусом. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.

По данным издания, к такому выводу ученые пришли в ходе проведения тестов на выявление антител у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что четко выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тысяч проверенных врачей, каждый четвертый из которых оказался в списке лиц, подверженных заражению, пишет газета.

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"Маловероятно, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени", – приводит издание мнение одного из специалистов, проводивших исследование.

Ранее эксперты из США предупредили о недостатках тестов на антитела к коронавирусу.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 8 349 972 случая COVID-19, умерли 448 962 человека.

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