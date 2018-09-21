Появились снимки последствий авиаудара ВВС Израиля по Сирии, после которого сбили Ил-20

Сегодня, 11:10

По предварительной оценке, склад боеприпасов, атакованный в сирийской Латакии, полностью уничтожен

Снимок Латакии. Фото: twitter.com/imagesatint
Снимок Латакии. Фото: twitter.com/imagesatint

Оператор коммерческих спутников Imagesat International опубликовал в Twitter спутниковые снимки последствий ракетного удара ВВС Израиля по складу боеприпасов в сирийской Латакии.

"По предварительной оценке, склад боеприпасов, атакованный два дня назад в сирийской Латакии, полностью уничтожен", – говорится в сообщении.

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Оператор опубликовал снимки от 9 апреля 2017 года и от 18 сентября 2018 года. На первом фото видно здание склада, на втором – его развалины.

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Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20. Отмечается, что ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".
Россия, Израиль, Сирия, Ил-20
Источник:

"Сегодня"

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