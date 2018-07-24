Появилось видео операции по спасению украинских туристов в Грузии

Двое украинских туристов в Грузии заблудились на высоте 4200 метров, в результате один из них погиб. Видео спасательной операции появилось на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в социальной сети.

Как известно, 18 июля 2018 Ярослав и Евгений сорвались с тропы при спуске с вершины горы Тетнульд в Грузии. Примерно в 19 часов по местному времени, группа с которой они шли заявила об их исчезновении. При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет.

На следующий день спасательная команда нашла двух туристов рядом на склоне ледопада. С многочисленными травмами, но оба из них были живы. Сразу удалось забрать и доставить в больницу только Ярослава, который мог ходить сам. Ему сразу же была оказана соответствующая медицинская помощь. За Евгением вертолет должен был прибыть позже, однако за ним никто не прибыл. По одной версии, операция по его спасению была прервана из-за плохих погодных условий, по другой – нужен был вертолет другой конфигурации. В результате второй турист погиб. Спустя некоторое время тело туриста все же сняли с горы, однако его все еще не отдали его вдове, которая сейчас находится в Тбилиси.

Ранее в Грузии четверо украинцев утонули в горной реке. Четыре туриста погибли, когда сплавлялись по реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии, об этом сообщает МВД Грузии. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело.