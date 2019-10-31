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Появилось видео штурма дома лидера ИГИЛ в Сирии

31 октября, 03:35

США уничтожили главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади

Абу Бакар аль-Багдади. Фото: скриншот

Абу Бакар аль-Багдади. Фото: скриншот

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США опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома в Сирии, где укрывался уничтоженный лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Видео опубликовано в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На кадрах виден дом, окруженный забором, к нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится 10 секунд и снято с беспилотника.

Решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

Командир мятежников отметил, что операция по ликвидации главаря ИГИЛ от начала и до конца осуществлялась при помощи СДС.

Напомним, что на выходных президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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