Появилось видео жесткого захвата филлипинца, взявшего в заложники покупателей торгового центра

Когда мужчина попытался выдвинуть свои условия, силовики схватили его и повалили на пол

Появилось видео жесткого задержания мужчины, который взял в заложники около 30 людей в торговом центре на Филлипинах. Это бывший охранник торгового центра. Полиции пришлось штурмовать здание. Никто не погиб. Известно лишь, что пострадал один покупатель, он в больнице, угрозы жизни нет.

По последним данным, бывший работник якобы решил так отомстить руководству за увольнение. Сначала он устроил стрельбу в торговом центре, а затем захватил заложников. Он призвал работников центра присоединиться к его акции неповиновения, но те отказались.

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Когда мужчина попытался выдвинуть свои условия, силовики схватили его и повалили на пол. Вскоре его будут судить.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Винницкой области спецназ освободил заложника и задержал похитителей. Как сообщил начальник областного управления Нацполиции Юрий Педос, в полицию поступила информация о том, что местного жителя избили и незаконно удерживают в гараже.

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После поступления сообщения был введен оперативный план "Заложник", к реализации которого подключили управление уголовного розыска и бойцов спецподразделения КОРД.

На основании собранных доказательств были задержаны два человека – жители Калиновского района 32 и 34 лет. Один из них ранее был судим, а второй оказался бывшим военным.

Также "Сегодня" писали о том, как преступник захватил заложников в баре в Рио-де-Жанейро.

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