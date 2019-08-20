Пожар на Канарских островах: горят жилые дома и заповедники

Новый этап эвакуации вызван распространением пожара дальше на юг острова

/ Фото: AFP

Лесные пожары на острове Гран-Канария (принадлежащие Испании Канары) вынудили местные власти эвакуировать уже порядка десяти тысяч человек. Об этом передают местные СМИ.

Новый этап эвакуации вызван распространением пожара дальше на юг острова. Над тушением огня работают 600 человек, еще 400 человек боролись с пламенем ночью.

Глава региона Анхель Виктор Торрес сообщил во вторник, 20 августа, что прошедшая ночь стала самой благоприятной с момента возникновения пожара, так как скорость ветра снизилась и пожар стал распространяться меньшими темпами.

Огонь, по словам Торреса, затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, к счастью, он оказался не таким разрушительным, как ожидалось. В этом парке растет эндемик Канарских островов – канарская сосна.

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Однако в пожаре сгорели некоторые дома на острове, отметил Торрес. Власти начнут оценивать ущерб.

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Торрес рассказал, что многие эвакуированные жители смогут уже скоро вернуться в свои дома, если ситуация не ухудшится.

10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 9 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

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