Пожар в Австралии: огонь охватил два штата – видео

Лесные пожары в Австралии охватили уже два штата – Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Пожарники зафиксировали 140 очагов возгорания в лесах.

Полтысячи человек эвакуированы. Сообщений о погибших или пропавших без вести нет.

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Пламя разносят сильные ветры, огонь быстро распространяются сухостоем. Полиция считает, что стихийное бедствие вызвано не только жаркой погодой. Несколько возгораний спровоцировали дети, раскладывали костер, а еще в нескольких случаях рассматривают версии умышленного поджога. Огонь уже повредил почти сотню домов, некоторые – полностью уничтожил.

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В марте текущего года сообщалось, что более двух тысяч пожарных пытались обуздать масштабные пожары в австралийском штате Виктория, где зафиксировали абсолютный температурный рекорд – плюс 40 градусов. Из-за шквального ветра пожар быстро распространялся. Местные жители описывают происходящее как "огромную огненную стену".

Огнем были охвачены более 10,5 тыс. гектаров леса в национальном парке Бунип – там дотла выгорели несколько домов и десятки других зданий.

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