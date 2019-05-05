Пожар в многоэтажке Китая: пять человек погибли, еще 38 – в тяжелом состоянии

Большинство жильцов в доме – студенты и сотрудники педагогического колледжа

Фото: Pixabay

На юге Китая произошел пожар в деревне Силун в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Как сообщило Центральное телевидение КНР, по меньшей мере пять человек погибли, 38 пострадали.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние семи из них оценивается как тяжелое.

Причиной пожара стало возгорание электроскутера. По данным телевидения, пожар начался на первом этаже шестиэтажного здания, после чего огонь перекинулся на другие этажи. Как указывается в репортаже, жилой дом находится напротив кампуса колледжа Лицзян при Педагогическом университете Гуанси, по этой причине многие квартиры в нем снимали студенты и сотрудники этого учебного заведения.

Напомним, в результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков пожарных. Как сообщают китайские СМИ, спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек. О судьбе оставшихся четырех спасателей пока не сообщается.

Кроме этого, как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая. На месте происшествия работали представители местной администрации, сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они направлены в ближайшую больницу.

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