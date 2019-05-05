Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Пожар в многоэтажке Китая: пять человек погибли, еще 38 – в тяжелом состоянии

5 мая, 11:32

Большинство жильцов в доме – студенты и сотрудники педагогического колледжа

Фото: Pixabay

На юге Китая произошел пожар в деревне Силун в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Как сообщило Центральное телевидение КНР, по меньшей мере пять человек погибли, 38 пострадали.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние семи из них оценивается как тяжелое.

Причиной пожара стало возгорание электроскутера. По данным телевидения, пожар начался на первом этаже шестиэтажного здания, после чего огонь перекинулся на другие этажи. Как указывается в репортаже, жилой дом находится напротив кампуса колледжа Лицзян при Педагогическом университете Гуанси, по этой причине многие квартиры в нем снимали студенты и сотрудники этого учебного заведения.

Напомним, в результате крупного лесного пожара на юго-востоке Китая погибли более двух десятков пожарных. Как сообщают китайские СМИ, спасатели обнаружили в лесу на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря в провинции Сычуань останки 26 человек. О судьбе оставшихся четырех спасателей пока не сообщается.

Кроме этого, как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая. На месте происшествия работали представители местной администрации, сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они направлены в ближайшую больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, многоэтажка, погибшие, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в многоэтажке Китая: пять человек погибли, еще 38 – в тяжелом состоянии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США взрыв на химическом заводе унес жизнь человека

Сегодня, 09:10

Тела еще двух пропавших спасатели не нашли

В результате мощного циклона "Фани" в Индии погибли уже 12 человек

Вчера, 14:52

Все погибшие от стихии были жителями штата Одиша на востоке страны

В Николаевской области горел жилой дом: пострадали мать с маленьким ребенком

Вчера, 12:13

Людей госпитализировали с признаками отравления продуктами горения

В Киеве горела многоэтажка: людей эвакуировали спасатели

Вчера, 11:54

Возгорание случилось в квартире на втором этаже

Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Заявления Зеленского: чего ожидать украинцам?

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Как отрываются спортсменки в отпуске

Падение метеорита в Гренландии образовало кратер размером с Париж

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик

Кто заменит Зеленского в Квартале 95 и Лиге смеха? Названы имена

"Все вокруг "зеленится". Усик - об итогах выборов в Украине

Копеечные цены на все умные браслеты. Берите в рассрочку

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Зеленского президентом сделал не велосипед

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Владимир Зеленский - президент Украины: реакция украинских звезд