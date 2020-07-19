Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Пожар в средневековом соборе во Франции: задержан подозреваемый

19 июля, 12:24

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Следователи полагают, что причиной возгорания мог стать поджог

После масштабного пожара в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте полицейские задержали мужчину. Он отвечал за закрытие храма перед случившимся, сообщает "Deutsche Welle".

Реклама

Следователи расследуют версию поджога, но пока не могут утверждать, что задержанный к нему причастный. Сейчас они хотят изучить "определенные аспекты" действий задержанного в течение дня.

В местной прокуратуре отметили, что пока следует воздержаться от "преждевременных и поспешных" утверждений. Других подробностей о личности мужчины пока не известно.

В тренде
Не только Россия: Пентагон назвал главные источники угрозы для мира

Напомним, сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных. Прокуратура Нанта уже начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Отметим, что этот храм является одним из самых высоких во Франции – его высота составляет 63 метра, на 6 метров ниже сгоревшего в прошлом году собора Парижской Богоматери. Любопытно, что в 1972 году он уже горел, после чего собор в течение трех лет был закрыт на ремонт.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция поджог расследование задержание подозреваемый пожар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19Другие страны
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять