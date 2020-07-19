Пожар в средневековом соборе во Франции: задержан подозреваемый

После масштабного пожара в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте полицейские задержали мужчину. Он отвечал за закрытие храма перед случившимся, сообщает "Deutsche Welle".

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Следователи расследуют версию поджога, но пока не могут утверждать, что задержанный к нему причастный. Сейчас они хотят изучить "определенные аспекты" действий задержанного в течение дня.

В местной прокуратуре отметили, что пока следует воздержаться от "преждевременных и поспешных" утверждений. Других подробностей о личности мужчины пока не известно.

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Напомним, сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных. Прокуратура Нанта уже начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Отметим, что этот храм является одним из самых высоких во Франции – его высота составляет 63 метра, на 6 метров ниже сгоревшего в прошлом году собора Парижской Богоматери. Любопытно, что в 1972 году он уже горел, после чего собор в течение трех лет был закрыт на ремонт.

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