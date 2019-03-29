Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Пожар в столице Бангладеш: число жертв возросло до 25 человек

Сегодня, 08:53

Еще около 70 человек в результате пожара пострадали

Фото: AFP
Пожар в столице Бангладеш: число жертв возросло до 25 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cd0/9e5/5c9cd09e5baed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cd0/9e5/5c9cd09e5baed.jpg Другие страны Еще около 70 человек в результате пожара пострадали

В столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в офисном здании, расположенном в 19-этажной высотке, стали 25 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 19 погибших.

При тушении пожара спасатели обнаружили 19 погибших, еще шесть человек скончались в больнице. Кроме того, в результате пожара пострадали около 70 человек.

Отметим, что пламя охватило офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров. Из-за отсутствия в здании систем пожаротушения на борьбу с огнем потребовалось четыре часа.

Отметим, 19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам. На месте работали около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил. 


Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.

Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Бангладеш, пожар, офис, погибшие, пострадавшие, высотка

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в столице Бангладеш: число жертв возросло до 25 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 19

Вчера, 16:55

Распространение огня удалось взять под контроль через четыре часа после начала пожара

В Бангладеш горит небоскреб: люди прыгают из окон и ждут помощи на крыше

Вчера, 15:59

Воспламенение началось в 19-этажном здании в престижном торговом районе Банани

В Бангладеш рейсовый автобус попал в ДТП: погибли восемь человек

Вчера, 09:07

Еще 20 человек в результате аварии пострадали

Жуткий пожар в жилом доме в Бангладеш: число жертв возросло до 81

21 февраля, 07:40

Еще 50 человек были госпитализированы после пожара

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Василий Васильев. Судьба цыгана

Катя Кищук показала голую грудь

Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман