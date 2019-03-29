Пожар в столице Бангладеш: число жертв возросло до 25 человек
Еще около 70 человек в результате пожара пострадали
В столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в офисном здании, расположенном в 19-этажной высотке, стали 25 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 19 погибших.
При тушении пожара спасатели обнаружили 19 погибших, еще шесть человек скончались в больнице. Кроме того, в результате пожара пострадали около 70 человек.
Отметим, что пламя охватило офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров. Из-за отсутствия в здании систем пожаротушения на борьбу с огнем потребовалось четыре часа.
Отметим, 19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам. На месте работали около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил.
Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.
Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.
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