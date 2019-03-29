Пожар в столице Бангладеш: число жертв возросло до 25 человек

Еще около 70 человек в результате пожара пострадали

Фото: AFP

Пожар в столице Бангладеш: число жертв возросло до 25 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cd0/9e5/5c9cd09e5baed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cd0/9e5/5c9cd09e5baed.jpg 2019-03-29T08:53:00+02:00 Другие страны Еще около 70 человек в результате пожара пострадали

В столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в офисном здании, расположенном в 19-этажной высотке, стали 25 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 19 погибших.

При тушении пожара спасатели обнаружили 19 погибших, еще шесть человек скончались в больнице. Кроме того, в результате пожара пострадали около 70 человек.

Отметим, что пламя охватило офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров. Из-за отсутствия в здании систем пожаротушения на борьбу с огнем потребовалось четыре часа.





















Отметим, 19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам. На месте работали около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил.

Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.

Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.

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