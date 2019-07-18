Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Пожар в студии аниме в Японии: обнаружены тела десяти человек

18 июля, 09:00

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин

Пожар на студии в Японии
Пожар на студии в Японии. Фото: AFP

Десять тел были обнаружены спасателями в здании студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото, где в четверг произошел сильный пожар. Об этом сообщило агентство Киодо.

Предполагается, что все они погибли, однако подтвердить это, согласно японским законам, могут только медицинские специалисты.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб как минимум один человек, почти 40 пострадали.

Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал и в настоящее время находится в больнице.

Напомним, ранее на этой неделе произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд в штате Кентукки. Огонь уничтожил около 45 тысяч бочек (около 7 млн литров) виски, из-за чего убыток компании может составлять до 300 млн долларов.

Мы также писали, что в прошлом месяце в американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, пожар, студия

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в студии аниме в Японии: обнаружены тела десяти человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масштабный пожар на студии аниме в Японии: есть погибший

Сегодня, 07:31

Еще почти 40 людей пострадали, несколько из них – без сознания

В Японии на студии аниме произошел пожар: десятки пострадавших

Сегодня, 06:27

По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога

Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

16 июля, 22:15

Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ

В Хмельницкой области выгорели три гектара урожая хлеба

16 июля, 11:31

Виновником пожара стал один из дольщиков, который сжигал пожнивные остатки на своем земельном участке

На что способно обычное дегтярное мыло

Что лечит калина в организме человека

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото

​Самый крупный тираннозавр в мире

Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго»

8 причин не возвращаться к бывшему

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь