Пожар в студии аниме в Японии: обнаружены тела десяти человек

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин

Пожар на студии в Японии. Фото: AFP

Десять тел были обнаружены спасателями в здании студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото, где в четверг произошел сильный пожар. Об этом сообщило агентство Киодо.

Предполагается, что все они погибли, однако подтвердить это, согласно японским законам, могут только медицинские специалисты.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб как минимум один человек, почти 40 пострадали.

Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал и в настоящее время находится в больнице.

Напомним, ранее на этой неделе произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд в штате Кентукки. Огонь уничтожил около 45 тысяч бочек (около 7 млн литров) виски, из-за чего убыток компании может составлять до 300 млн долларов.

Мы также писали, что в прошлом месяце в американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

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