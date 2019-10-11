Пожарники Австралии выпустили очень горячий календарь на 2020 год (видео)

Тушат пожары и зажигают женские сердца – полуобнаженные австралийские пожарные снова порадовали поклонниц благотворительным календарем на 2020 год. Мужественные пожарные позировали с котиками, кенгуру и коалами. В этом году выпустили целых шесть версий. По традиции, уже 27 лет подряд, пожарные из городских и сельских отрядов, армии и авиации Австралии делают горячие снимки ближе к концу года. В этом году деньги собирают для спасения вымирающих австралийских животных. За один экземпляр горячего календаря просят 20 австралийских долларов – более 300 гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как сотни австралийцев зарыли головы в песок ради климата. Таким образом протестующие намеревались высмеять, по их словами, "страусиную политику", которую ведут чиновники, отказываясь решать экологические проблемы.

Реклама

А еще раньше в столице Австралии легализовали марихуану. Выращивать растения можно будет только в закрытых помещениях, а употреблять марихуану в общественных местах или рядом с детьми запрещено.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама