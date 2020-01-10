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Пожары в Австралии: ряд зарубежных посольств приостановил работу в Канберре

10 января, 09:08

Подобное ранее происходило только в странах, где происходили острые политические кризисы

/ Фото: Reuters

Из-за пожаров в Австралии ряд зарубежных дипмиссий приостановил работу в столице страны – Канберре. Об этом сообщает газета Financial Times.

Так, временно закрылась "из-за опасного для здоровья загрязнения воздуха" дипмиссия Венгрии, все запросы в адрес которой дипломаты рекомендуют направлять в консульства страны в Сиднее и Мельбурне. Ранее по этой причине в Канберре приостановили деятельность посольства Ирландии и Италии. Теперь, по данным издания, это намеревается сделать и дипмиссия Израиля.

Посольство Эстонии, согласно сообщению его дипломатов, возобновит работу в Сиднее. "Причиной временного переезда сотрудников посольства (Эстонии) стало ухудшение качества воздуха, а также стремление защитить наиболее уязвимых членов семей его сотрудников", – приводит газета заявление главы эстонской дипмиссии Керсти Эсмаа.

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Подобное ранее происходило только в странах, где происходили острые политические кризисы, добавила она.

Согласно информации исполнительного директора Канберрской торговой палаты Майкла Шапера, в Канберре закрылись также многие правительственные институты.

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Австралийские власти с связи с усилившимся загрязнением воздуха объявили о том, что будут обнародовать сведения о качестве воздуха каждый час, а не средние показатели за сутки, как это делали ранее. В пятницу они призвали почти четверть миллиона человек покинуть дома из-за высокой пожарной опасности. По прогнозам экспертов, в нескольких регионах страны температура воздуха при сильном ветре превысит 40 градусов Цельсия, что грозит возникновением новых очагов пожаров.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

Новости "Сегодня" писали, что Сингапур направил в Австралию два вертолета для тушения лесных пожаров.

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