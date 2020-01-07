Жуткие пожары в Австралии: Трамп предложил помощь США

Скотт Моррисон и Дональд Трамп / Фото: Flickr

США готовы помочь Австралии в тушении масштабных лесных пожаров, жертвами которых уже стали не менее 25 человек и около полумиллиарда животных.

Об этом в телефонном разговоре с австралийским премьером Скоттом Моррисоном заявил президент США Дональд Трамп, выразив соболезнования в связи с гибелью людей.

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"Президент США выразил глубокую обеспокоенность о тех, кого коснулись пожары, и передал соболезнования в связи с гибелью пожарных и других людей. Президент Трамп предложил правительству Австралии помочь в борьбе с этими ужасными пожарами", – сообщили вечером 6 января в Белом доме.

Моррисон уже опубликовал на своей странице в Twitter слова благодарности.

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"Дональд Трамп, спасибо за звонок и за ваши сочувствие, поддержку и дружбу с Австралией на фоне нашего ужасного сезона лесных пожаров. Спасибо также американскому народу за многочисленную поддержку. Австралия и США – отличные друзья", – написал премьер.

Кроме того, о своем желании помочь со стихией уже заявила и Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

Напомним, что ранее Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

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