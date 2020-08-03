Пожары в бразильской Амазонии: огнем уничтожено рекордное количество лесов

Количество пожаров в лесах Амазонки на территории Бразилии выросло на 28% в течение июля 2020 года. Так, в течение июля в регионе произошло 6803 пожаров по сравнению с 5318 пожарами в июле 2019-го.
Об этом свидетельствуют данные национального космического агентства страны INPE, обнародованные 1 августа, пишет Радио Свобода.
Группы по защите окружающей среды опасаются, что увеличение количества пожаров в июле может быть предвестником ухудшения ситуации в августе. За первые шесть месяцев 2020 года уничтожено рекордные 3069 квадратных километров бразильской Амазонии, свидетельствуют данные INPE. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обычно сезон пожаров в лесах Амазонии длится с июня по октябрь.
Напомним, в минувшем году на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.
В свою очередь глава Бразилии Болсонару издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии .
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