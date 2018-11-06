Пожизненное за кокаин: украинка чудом избежала смертной казни в Малайзии

Сегодня, 16:39

После вердикта судьи, 24-летняя жительница Херсона не сдержала слез – ранее она была оправдана, но прокуратура подала апелляцию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Гражданку Украины Клавдии Лопаткиной, обвиняемую в наркотрафике, признали виновной и приговорили к пожизненному лишению свободы в Малайзии.

Как пишет местный портал NST, услышав вердикт судьи, 24-летняя жительница Херсона не сдержала слез – ранее она была оправдана, но прокуратура подала апелляцию и выиграла процесс.

Напомним, что украинка находится под стражей с конца 2015 года, когда у нее обнаружили два пластиковых пакета с 1,5 кг кокаина.

По словам Лопаткиной, она не знала о содержимом пакетов – думала, что везет шоколад. Но, вынося приговор, судья сказал, что у нее "было достаточно времени", чтобы проверить свой багаж.

Стоит отметить, что за транспортировку наркотиков законодательство Малайзии предусматривает смертную казнь. Клавдию от высшей меры наказания спасла дочь – в момент задержания она находилась на первом месяце беременности и родила, будучи в заключении.

Как мы уже писали, Лопаткина – не единственная украинка, которая была арестована в Юго-Восточной Азии за наркотики

Также сообщалось об Андрее Жалковском, которого в Таиланде приговорили к длительному сроку заключения за мошенничество с чужими кредитными карточками.
Малайзия, наркотики, пожизненное заключение, наркотрафик, кокаин
Источник:

"Сегодня"

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