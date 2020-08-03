Позволит взять пандемию под контроль: в ВОЗ назвали "оружие" против коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения указала на важный момент в борьбе с COVID-19

Остановить распространение коронавирусной инфекции, которую обнаружили уже у более чем 18 млн человек в мире, могут помочь быстрые и точные тесты.

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Об этом, как сообщает ТАСС, на брифинге 3 августа заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Очень важно проводить тестирование на коронавирус и быстро получать результаты. К сожалению, во многих регионах мира много времени уходит на получение результатов. Несколько дней — это слишком долго", – отметила она.

Ван Керкхове добавила, что появление экспресс-тестов и увеличение масштабов их производства является хорошей новостью.

"Это очень положительная динамика, это позволит нам взять пандемию под контроль", — подчеркнула эксперт.

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Оперативность получения результатов анализов, изоляция зараженных и отслеживание их контактов помогут разорвать цепочки передачи инфекции, объяснила она.

Напомним, ранее в ВОЗ указали на всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе, допустив, что причиной этого является рост распространения болезни среди молодежи.

Кроме того, как мы уже сообщали, Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией на три месяца.

Как обстоит эпидемиологическая ситуация в других странах мира, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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