Українська
$ 27,68
32,78
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Позволит взять пандемию под контроль: в ВОЗ назвали "оружие" против коронавируса

3 августа, 17:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эксперт Всемирной организации здравоохранения указала на важный момент в борьбе с COVID-19

Остановить распространение коронавирусной инфекции, которую обнаружили уже у более чем 18 млн человек в мире, могут помочь быстрые и точные тесты.

Реклама

Об этом, как сообщает ТАСС, на брифинге 3 августа заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Очень важно проводить тестирование на коронавирус и быстро получать результаты. К сожалению, во многих регионах мира много времени уходит на получение результатов. Несколько дней — это слишком долго", – отметила она.

Ван Керкхове добавила, что появление экспресс-тестов и увеличение масштабов их производства является хорошей новостью.

"Это очень положительная динамика, это позволит нам взять пандемию под контроль", — подчеркнула эксперт.

В тренде
Болтон предостерег Европу: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО
Реклама

Оперативность получения результатов анализов, изоляция зараженных и отслеживание их контактов помогут разорвать цепочки передачи инфекции, объяснила она.

Напомним, ранее в ВОЗ указали на всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе, допустив, что причиной этого является рост распространения болезни среди молодежи.

Кроме того, как мы уже сообщали, Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией на три месяца.

Как обстоит эпидемиологическая ситуация в других странах мира, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест ВОЗ коронавирус эпидемиолог COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК ВагнераДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять