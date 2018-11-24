Правда и мифы о Японии: дороги, красота и градусы Токио

Это вторая часть статьи. Первую часть вы можете прочитать здесь: Правда и мифы о Японии: люди в черном, питание без диет и пробки

Общественный транспорт в Токио представлен автобусами и монорельсом. Но, безусловно, главный и основной вид передвижения в этом городе — метро. Оно огромное: 13 линий и 285 станций (против 3 линий и 52 станций в Киеве), за год перевозит свыше 3,5 млрд человек, что делает его вторым в мире по пассажиропотоку (первое место у Пекина). Проблема для иностранцев усугубляется тем, что параллельно с поездами метро от отдельных станций уходят также поезда японских железных дорог (JR), синкансены и скоростные электрички в аэропорт. Ну а еще тем, что с одних и тех же платформ идут обычные поезда и экспрессы. Последние следуют до определенных станций без остановок и, сев на такой, можно уехать несколько дальше, чем планировали изначально. Поэтому нужно смотреть в оба, внимательно слушать объявления (дублируются на английском) и следовать за указателями со значком нужной вам линии: для удобства они обозначены разными цветами.

Справедливости ради отметим: токийцы свое метро тоже наизусть не знают. Когда нужно ехать в новый район, они пользуются специальным приложением на мобильном: вводишь начальную и конечную станцию, и оно предоставляет на выбор варианты с разной ценой и разными маршрутами пересадок.

Проезд в метро здесь — по специальному талончику, который выдают автоматы, либо по пополняемой проездной карте. Стоимость проезда зависит от расстояния и стартует от 130 иен (35 грн): за эти деньги можно проехать одну станцию метро. Мы ехали со станции "Каиммакухари" (окраина) на "Синдзюку", с пересадкой на станции "Токио". Дорога в одну сторону обошлась в 640 иен (160 грн). Если вы проехали больше станций, чем указано в билетике, разницу придется оплатить через терминал на перроне, иначе турникет просто не выпустит вас из подземки: он "проглатывает" талончик на выходе, считывая расстояние, которое вы оплатили. По этой же причине привезти в качестве сувенира талончик токийского метро тоже не получится, хотя мысль такая была.

Пересадка на станцию "Токио" заняла около 40 минут бодрым шагом: идти вразвалочку тут не получится, иначе толпа аккуратно вынесет в нужном ей направлении. То есть вы выходите из вагона метро на одной линии — и минимум полчаса вы просто следуете за зеленой (красной, желтой и т. д.) стрелочкой, сворачиваете, едете на траволаторе и снова идете, просто чтобы пересесть на поезд другой линии метро. После такого, скажу я вам, наш "длинный" переход с "Майдана" на "Крещатик" уже не кажется таким нудным и бесконечным.

"Синдзюку", согласно "Википедии", — самая используемая станция токийского метрополитена: она пропускает примерно 2 миллиона пассажиров в день, являясь самой "занятой" и второй по размеру станцией в мире. Честно признаюсь: эту информацию я узнала уже после возвращения, знай я об этом раньше — меня бы не затащили туда даже Халк и триста спартанцев. А так — впечатления остались вполне положительные, даже несмотря на то, что пришлось поблуждать, дабы выйти на свет: подземные переходы станций — огромны, с ТРЦ, многочисленными закусочными и даже сувенирными рынками.

Сами вагоны от украинских хоть и отличаются, но не кардинально. Тут тоже мониторы, на которых подробно объясняется, куда следует поезд. Да и рекламы много: ею оклеены стены и окна, она транслируется на мониторах между станциями. А вот сиденья — мягкие, обитые тканью (зимой подогреваются). На перронах также есть автоматы с напитками и снеками

и мусорные баки для бутылок.

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Правила и связь с работой

Левостороннее движение в Японии распространяется не только на дороги: на эскалаторах метро люди тоже выстраиваются слева — что поначалу, признаюсь, несколько сбивало с толку. Особенно учитывая, что воспитание не позволяет японцам прикоснуться к иностранцу-гайдзину, торчащему, как сакура посреди рисового поля, и попросить его отодвинуться. Вместо этого они будут толпиться за спиной, пока гайдзин сам не додумается сделать шаг в сторону, и терпеливо ждать. По улицам и переходам они, кстати, тоже двигаются по непривычной для нас стороне, и в результате, забываясь, мы петляли по людным местам, как японцы в вечер пятницы (подробнее об этом феномене читайте дальше), пытаясь влиться в нужное русло.

Еще японцы — народ очень пунктуальный. Опоздания на работу здесь не приветствуются, разве что есть очень уважительная причина. Одной из таких может стать остановка поезда метро — например, если кто-то прыгнул на рельсы, решив свести счеты с жизнью. В таких случаях дежурный на станции выписывает людям справки о том, что они действительно находились в метро (точное время входа пропечатывает турникет на билете)

и наверняка успели бы добраться в офис, если бы не непреодолимые обстоятельства.

Кстати, о самоубийствах. Принято считать, что в Японии это одна из главных проблем общества. На самом же деле, согласно данным ВОЗ, Япония в 2016 году занимала аж 30-е место в рейтинге стран по количеству суицидов, с показателем 14,3 случая на 100 тысяч человек. Третье место в этом печальном рейтинге — у России (26,5 случая). Украина — на 14-м месте (18,5 человека).

Еще немного о транспорте

Такси в Токио довольно дорогое. Например, поездка по центру, от станции метро "Токио" до станции метро "Синдзюку" (расстояние — около 8 км, это как если бы мы ехали от Бессарабской площади на Шулявку) стоит 1000—1300 грн.

Еще в Токио бросается в глаза отсутствие безалаберно запаркованных машин — и на улицах, и

в жилых кварталах. На то есть причина: покупка авто в Японии — процедура непростая. Разрешение на покупку машины дает полиция, и только после того, как человек предоставит документ, что у него есть паркоместо, где он эту машину будет оставлять. Если парковочного места нет — машину ему никто не продаст.

Более того: будут произведены замеры существующего паркоместа. И если его размер, например, 2 на 1,7 метра — то внедорожник или седан премиум-класса вам, опять же, никто не продаст.

Все это, плюс стоимость бензина, делает содержание авто в Японии довольно дорогим удовольствием. Поэтому японцы предпочитают для поездок на уикенды брать автомобили напрокат.

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Немного о важном: красота и алкоголь

Японские девушки стремятся походить на европеек, и местная индустрия красоты активно им в этом помогает. Так, здесь повсеместно продаются специальные клеи для век: с помощью вилочки, идущей в комплекте, верхнее веко поднимается и подклеивается, чтобы придать глазам "открытую" европейскую форму.

Очень популярны здесь также цветные линзы широкого диаметра: они делают радужку больше, и взгляд получается "кукольным", глубоким и бархатным.

Что касается накладных ресниц, то здесь они, чтобы удовлетворять спрос, продаются огромными упаковками, по 50—100 штук сразу, и стоят сравнительно недорого — около 300 грн/упаковка.

Еще одна интересная деталь японского (точнее, азиатского) макияжа — специальные наклейки, которыми подтягивают лицо, чтобы придать ему треугольную форму. Они похожи на прозрачный пластырь и практически незаметны на коже, если их сверху затонировать. Но клеить нужно наловчиться: если натянуть чуть сильнее, вместо ожидаемого лифтинг-эффекта можно получить щеки гармошкой. Много таких наклеек продают на известном китайском сайте, стоят они недорого — от 25 грн за упаковку из 40 штук.

Особое отношение в Японии к татуировкам. Раньше их делали только члены якудзы (местной мафии), и отголоски той эпохи до сих пор чувствуются в культуре.

Так, людей с татуировками не пускают в онсены — бани, очень популярные в стране. Строятся такие спа-курорты на природных горячих источниках, а купаются в огромных бассейнах голышом (мужчины — отдельно, женщины — отдельно). В таких местах, дабы не пугать/смущать других посетителей, носителям тату приходится красоту заклеивать пластырем телесного цвета (купить можно тут же).

Что интересно: в японской культуре принято удалять волосы на руках и ногах (мужчины тоже часто это делают). А вот растительность в интимных зонах оставляют: в онсенах она играет роль естественной цензуры. И если от нее избавиться, в посещении онсена вам вежливо, но непреклонно откажут.

Пить японцы любят. И делают это часто: буквально каждая рабочая неделя в обязательном порядке заканчивается пьянкой с коллегами, эдакий тим-билдинг, не явиться на который здесь считается верхом дурного тона и неуважения к сотрудникам.

Итак. Четыре часа дня, дорогая гостиница. Возле дверей — десяток японцев в обязательных деловых костюмах. В руках у них — одинаковые брендированные пакетики, из чего делаю вывод, что имело место быть какое-то мероприятие, например — конференция, круглый стол или день рождения компании. Стоят они достаточно неуверенно, заботливо поддерживают друг друга, бурно жестикулируют и громко что-то обсуждают: в подавляющем большинстве своем японцы тихая нация, но алкоголь на всех действует одинаково. Вопли "Кампа-а-ай" (что-то типа нашего "Будьмо", точнее "Пей до дна"), периодически издаваемые компанией, разносятся по всему кварталу. Но редкие прохожие на поведение пьяных в стельку мужчин, да еще и в разгар рабочего дня (неслыханно!) никакого внимания не обращают: здесь это норма. Потому что пить японцы любят. Но… Не умеют.

Они, например, совершенно не заморачиваются, что пить нужно на повышение градуса — истина, которая известна украинцам со студенческой скамьи (а то и со школьной). То есть после пива японец смело заказывает виски, после — слабоалкогольный коктейль, затем — саке, а напоследок снова "полируется" пивом. Поэтому пятничным вечером на улицах много веселых мужчин в галстуках с ослабленным узлом, которые идут слегка неуверенным шагом, поддерживая друг друга.

Внезапно. Цветущая в октябре сакура сразу привлекает внимание

Религия: бросив монетку, не забудь похлопать

Традиционная религия Японии — синтоизм, в основе которой обожествление природных сил и явлений. А храм Мейдзи — крупнейшее синтоистское святилище Токио. И побывать там стоит обязательно: храм и его огромная территория с ирисовым садом и редкими видами деревьев однозначно того стоят. Тем более что расположен он в центре Токио.

Традиционно для синтоизма в храм ведут четыре дороги со всех сторон света, и зайти можно через любые ворота — Тории, тем самым выполнив первый обряд очищения.

Второй обряд ждет вас уже непосредственно перед входом в храм: бассейны темидзуя с журчащей проточной водой и маленькими ковшиками на длинных ручках. Нужно зачерпнуть этим ковшиком воды, сполоснув сначала руки, а потом — губы, чтобы очиститься для молитвы богам. Оставшуюся воду выливают, держа ковшик вертикально — так, чтобы вода омыла длинную ручку и вы вернули его на место таким же чистым, как и взяли.

Территория храма — большая и уютная, а культовые сооружения не давят своим размером и величием, чтобы вселить благоговение. Работают сувенирные лавки, где продают амулеты для всего на свете, начиная удачей и заканчивая безопасностью на дороге (японцы верят в их силу). Чтобы загадать желание или попросить богов о помощи, нужно подойти к храму, мысленно сформулировать просьбу, а затем — бросить монетку-подношение в специальный деревянный ящик. После этого нужно дважды хлопнуть в ладоши — таким образом вы привлекаете внимание богов и даете им понять, что уверены в своем желании/просьбе. Здесь же можно за 100 иен купить предсказание — омикудзи: они предлагаются на японском и английском языках.

Святилище. Храм не давит размерами, он уютный и гармоничный

О друзьях наших меньших

Как-то раз в парке мы встретили кота. Он гулял по аллее, и утверждать, что он ничейный, права нет: выглядел он вполне довольным жизнью. На наше умиленное "кыс-кыс" он повел ухом, презрительно вздернул хвост и неспешно удалился в кусты...

И, собственно, это было единственное бездомное животное, увиденное нами за все время пребывания в Токио.

Животных в Японии очень любят. Любовь эта закреплена на законодательном уровне: чтобы завести кошку или собаку, сначала нужно обратиться с заявлением в специальный орган, который занимается защитой животных. Его представители осмотрят площадь, где будет жить будущий питомец, и проверят уровень доходов: содержание животного, прививки и обязательные плановые обследования стоят дорого.

За поведением нового друга тоже придется тщательно следить: если он будет шуметь

и соседи пожалуются, владельца ждет крупный штраф.

Из-за столь суровых требований многие не решаются брать на себя ответственность — особенно учитывая, как много времени они проводят на работе. И вместо того, чтобы завести животное дома, идут в популярные в Японии котокафе, где можно поиграть с пушистиком, получив свою дозу счастья.

А еще в местах скопления людей (особенно детей), можно встретить человека с десятком щенков на поводках. Разношерстные акита-ину, пудели и спаниэли весело скачут, умиляя взрослых и приводя детей в восторг: их разрешают погладить и потискать, а еще с ними можно сфотографироваться за отдельную невысокую плату. Совсем как в наших парках гуляют с пони.





Выгул. Лающие пушистые комочки пользуются популярностью