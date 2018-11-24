Правда и мифы о Японии: дороги, красота и градусы Токио

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Здесь в метро выдают справки для начальства, а богов призывают аплодисментами

Панорама. Такой вид открывается на город со стороны острова Одайба. Все многоэтажки, которые отсюда видны, построены на искусственно созданных островах
Панорама. Такой вид открывается на город со стороны острова Одайба. Все многоэтажки, которые отсюда видны, построены на искусственно созданных островах

Это вторая часть статьи. Первую часть вы можете прочитать здесь: Правда и мифы о Японии: люди в черном, питание без диет и пробки

Общественный транспорт в Токио представлен автобусами и монорельсом. Но, безусловно, главный и основной вид передвижения в этом городе — метро. Оно огромное: 13 линий и 285 станций (против 3 линий и 52 станций в Киеве), за год перевозит свыше 3,5 млрд человек, что делает его вторым в мире по пассажиропотоку (первое место у Пекина). Проблема для иностранцев усугубляется тем, что параллельно с поездами метро от отдельных станций уходят также поезда японских железных дорог (JR), синкансены и скоростные электрички в аэропорт. Ну а еще тем, что с одних и тех же платформ идут обычные поезда и экспрессы. Последние следуют до определенных станций без остановок и, сев на такой, можно уехать несколько дальше, чем планировали изначально. Поэтому нужно смотреть в оба, внимательно слушать объявления (дублируются на английском) и следовать за указателями со значком нужной вам линии: для удобства они обозначены разными цветами.

Справедливости ради отметим: токийцы свое метро тоже наизусть не знают. Когда нужно ехать в новый район, они пользуются специальным приложением на мобильном: вводишь начальную и конечную станцию, и оно предоставляет на выбор варианты с разной ценой и разными маршрутами пересадок.

Проезд в метро здесь — по специальному талончику, который выдают автоматы, либо по пополняемой проездной карте. Стоимость проезда зависит от расстояния и стартует от 130 иен (35 грн): за эти деньги можно проехать одну станцию метро. Мы ехали со станции "Каиммакухари" (окраина) на "Синдзюку", с пересадкой на станции "Токио". Дорога в одну сторону обошлась в 640 иен (160 грн). Если вы проехали больше станций, чем указано в билетике, разницу придется оплатить через терминал на перроне, иначе турникет просто не выпустит вас из подземки: он "проглатывает" талончик на выходе, считывая расстояние, которое вы оплатили. По этой же причине привезти в качестве сувенира талончик токийского метро тоже не получится, хотя мысль такая была.

Пересадка на станцию "Токио" заняла около 40 минут бодрым шагом: идти вразвалочку тут не получится, иначе толпа аккуратно вынесет в нужном ей направлении. То есть вы выходите из вагона метро на одной линии — и минимум полчаса вы просто следуете за зеленой (красной, желтой и т. д.) стрелочкой, сворачиваете, едете на траволаторе и снова идете, просто чтобы пересесть на поезд другой линии метро. После такого, скажу я вам, наш "длинный" переход с "Майдана" на "Крещатик" уже не кажется таким нудным и бесконечным.

"Синдзюку", согласно "Википедии", — самая используемая станция токийского метрополитена: она пропускает примерно 2 миллиона пассажиров в день, являясь самой "занятой" и второй по размеру станцией в мире. Честно признаюсь: эту информацию я узнала уже после возвращения, знай я об этом раньше — меня бы не затащили туда даже Халк и триста спартанцев. А так — впечатления остались вполне положительные, даже несмотря на то, что пришлось поблуждать, дабы выйти на свет: подземные переходы станций — огромны, с ТРЦ, многочисленными закусочными и даже сувенирными рынками.

Сами вагоны от украинских хоть и отличаются, но не кардинально. Тут тоже мониторы, на которых подробно объясняется, куда следует поезд. Да и рекламы много: ею оклеены стены и окна, она транслируется на мониторах между станциями. А вот сиденья — мягкие, обитые тканью (зимой подогреваются). На перронах также есть автоматы с напитками и снеками
и мусорные баки для бутылок.

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Правила и связь с работой

Левостороннее движение в Японии распространяется не только на дороги: на эскалаторах метро люди тоже выстраиваются слева — что поначалу, признаюсь, несколько сбивало с толку. Особенно учитывая, что воспитание не позволяет японцам прикоснуться к иностранцу-гайдзину, торчащему, как сакура посреди рисового поля, и попросить его отодвинуться. Вместо этого они будут толпиться за спиной, пока гайдзин сам не додумается сделать шаг в сторону, и терпеливо ждать. По улицам и переходам они, кстати, тоже двигаются по непривычной для нас стороне, и в результате, забываясь, мы петляли по людным местам, как японцы в вечер пятницы (подробнее об этом феномене читайте дальше), пытаясь влиться в нужное русло.
Еще японцы — народ очень пунктуальный. Опоздания на работу здесь не приветствуются, разве что есть очень уважительная причина. Одной из таких может стать остановка поезда метро — например, если кто-то прыгнул на рельсы, решив свести счеты с жизнью. В таких случаях дежурный на станции выписывает людям справки о том, что они действительно находились в метро (точное время входа пропечатывает турникет на билете)
и наверняка успели бы добраться в офис, если бы не непреодолимые обстоятельства.
Кстати, о самоубийствах. Принято считать, что в Японии это одна из главных проблем общества. На самом же деле, согласно данным ВОЗ, Япония в 2016 году занимала аж 30-е место в рейтинге стран по количеству суицидов, с показателем 14,3 случая на 100 тысяч человек. Третье место в этом печальном рейтинге — у России (26,5 случая). Украина — на 14-м месте (18,5 человека).

Еще немного о транспорте

Такси в Токио довольно дорогое. Например, поездка по центру, от станции метро "Токио" до станции метро "Синдзюку" (расстояние — около 8 км, это как если бы мы ехали от Бессарабской площади на Шулявку) стоит 1000—1300 грн.

Еще в Токио бросается в глаза отсутствие безалаберно запаркованных машин — и на улицах, и
 в жилых кварталах. На то есть причина: покупка авто в Японии — процедура непростая. Разрешение на покупку машины дает полиция, и только после того, как человек предоставит документ, что у него есть паркоместо, где он эту машину будет оставлять. Если парковочного места нет — машину ему никто не продаст.

Более того: будут произведены замеры существующего паркоместа. И если его размер, например, 2 на 1,7 метра — то внедорожник или седан премиум-класса вам, опять же, никто не продаст.

Все это, плюс стоимость бензина, делает содержание авто в Японии довольно дорогим удовольствием. Поэтому японцы предпочитают для поездок на уикенды брать автомобили напрокат.

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Немного о важном: красота и алкоголь

Японские девушки стремятся походить на европеек, и местная индустрия красоты активно им в этом помогает. Так, здесь повсеместно продаются специальные клеи для век: с помощью вилочки, идущей в комплекте, верхнее веко поднимается и подклеивается, чтобы придать глазам "открытую" европейскую форму.

Очень популярны здесь также цветные линзы широкого диаметра: они делают радужку больше, и взгляд получается "кукольным", глубоким и бархатным.

Что касается накладных ресниц, то здесь они, чтобы удовлетворять спрос, продаются огромными упаковками, по 50—100 штук сразу, и стоят сравнительно недорого — около 300 грн/упаковка.

Еще одна интересная деталь японского (точнее, азиатского) макияжа — специальные наклейки, которыми подтягивают лицо, чтобы придать ему треугольную форму. Они похожи на прозрачный пластырь и практически незаметны на коже, если их сверху затонировать. Но клеить нужно наловчиться: если натянуть чуть сильнее, вместо ожидаемого лифтинг-эффекта можно получить щеки гармошкой. Много таких наклеек продают на известном китайском сайте, стоят они недорого — от 25 грн за упаковку из 40 штук.

Особое отношение в Японии к татуировкам. Раньше их делали только члены якудзы (местной мафии), и отголоски той эпохи до сих пор чувствуются в культуре. 

Так, людей с татуировками не пускают в онсены — бани, очень популярные в стране. Строятся такие спа-курорты на природных горячих источниках, а купаются в огромных бассейнах голышом (мужчины — отдельно, женщины — отдельно). В таких местах, дабы не пугать/смущать других посетителей, носителям тату приходится красоту заклеивать пластырем телесного цвета (купить можно тут же).

Что интересно: в японской культуре принято удалять волосы на руках и ногах (мужчины тоже часто это делают). А вот растительность в интимных зонах оставляют: в онсенах она играет роль естественной цензуры. И если от нее избавиться, в посещении онсена вам вежливо, но непреклонно откажут.

Пить японцы любят. И делают это часто: буквально каждая рабочая неделя в обязательном порядке заканчивается пьянкой с коллегами, эдакий тим-билдинг, не явиться на который здесь считается верхом дурного тона и неуважения к сотрудникам.

Итак. Четыре часа дня, дорогая гостиница. Возле дверей — десяток японцев в обязательных деловых костюмах. В руках у них — одинаковые брендированные пакетики, из чего делаю вывод, что имело место быть какое-то мероприятие, например — конференция, круглый стол или день рождения компании. Стоят они достаточно неуверенно, заботливо поддерживают друг друга, бурно жестикулируют и громко что-то обсуждают: в подавляющем большинстве своем японцы тихая нация, но алкоголь на всех действует одинаково. Вопли "Кампа-а-ай" (что-то типа нашего "Будьмо", точнее "Пей до дна"), периодически издаваемые компанией, разносятся по всему кварталу. Но редкие прохожие на поведение пьяных в стельку мужчин, да еще и в разгар рабочего дня (неслыханно!) никакого внимания не обращают: здесь это норма. Потому что пить японцы любят. Но… Не умеют.

Они, например, совершенно не заморачиваются, что пить нужно на повышение градуса — истина, которая известна украинцам со студенческой скамьи (а то и со школьной). То есть после пива японец смело заказывает виски, после — слабоалкогольный коктейль, затем — саке, а напоследок снова "полируется" пивом. Поэтому пятничным вечером на улицах много веселых мужчин в галстуках с ослабленным узлом, которые идут слегка неуверенным шагом, поддерживая друг друга.

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Внезапно. Цветущая в октябре сакура сразу привлекает внимание

Религия: бросив монетку, не забудь похлопать

Традиционная религия Японии — синтоизм, в основе которой обожествление природных сил и явлений. А храм Мейдзи — крупнейшее синтоистское святилище Токио. И побывать там стоит обязательно: храм и его огромная территория с ирисовым садом и редкими видами деревьев однозначно того стоят. Тем более что расположен он в центре Токио.

Традиционно для синтоизма в храм ведут четыре дороги со всех сторон света, и зайти можно через любые ворота — Тории, тем самым выполнив первый обряд очищения.

Второй обряд ждет вас уже непосредственно перед входом в храм: бассейны темидзуя с журчащей проточной водой и маленькими ковшиками на длинных ручках. Нужно зачерпнуть этим ковшиком воды, сполоснув сначала руки, а потом — губы, чтобы очиститься для молитвы богам. Оставшуюся воду выливают, держа ковшик вертикально — так, чтобы вода омыла длинную ручку и вы вернули его на место таким же чистым, как и взяли.

Территория храма — большая и уютная, а культовые сооружения не давят своим размером и величием, чтобы вселить благоговение. Работают сувенирные лавки, где продают амулеты для всего на свете, начиная удачей и заканчивая безопасностью на дороге (японцы верят в их силу). Чтобы загадать желание или попросить богов о помощи, нужно подойти к храму, мысленно сформулировать просьбу, а затем — бросить монетку-подношение в специальный деревянный ящик. После этого нужно дважды хлопнуть в ладоши — таким образом вы привлекаете внимание богов и даете им понять, что уверены в своем желании/просьбе. Здесь же можно за 100 иен купить предсказание — омикудзи: они предлагаются на японском и английском языках.

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Святилище. Храм не давит размерами, он уютный и гармоничный

О друзьях наших меньших

Как-то раз в парке мы встретили кота. Он гулял по аллее, и утверждать, что он ничейный, права нет: выглядел он вполне довольным жизнью. На наше умиленное "кыс-кыс" он повел ухом, презрительно вздернул хвост и неспешно удалился в кусты... 

И, собственно, это было единственное бездомное животное, увиденное нами за все время пребывания в Токио.

Животных в Японии очень любят. Любовь эта закреплена на законодательном уровне: чтобы завести кошку или собаку, сначала нужно обратиться с заявлением в специальный орган, который занимается защитой животных. Его представители осмотрят площадь, где будет жить будущий питомец, и проверят уровень доходов: содержание животного, прививки и обязательные плановые обследования стоят дорого.

За поведением нового друга тоже придется тщательно следить: если он будет шуметь
и соседи пожалуются, владельца ждет крупный штраф. 

Из-за столь суровых требований многие не решаются брать на себя ответственность — особенно учитывая, как много времени они проводят на работе. И вместо того, чтобы завести животное дома, идут в популярные в Японии котокафе, где можно поиграть с пушистиком, получив свою дозу счастья. 

А еще в местах скопления людей (особенно детей), можно встретить человека с десятком щенков на поводках. Разношерстные акита-ину, пудели и спаниэли весело скачут, умиляя взрослых и приводя детей в восторг: их разрешают погладить и потискать, а еще с ними можно сфотографироваться за отдельную невысокую плату. Совсем как в наших парках гуляют с пони.

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Выгул. Лающие пушистые комочки пользуются популярностью
Япония, метро, религия, храм, алкоголь, японцы, Токио
Автор:

Зоя Роман

Источник:

"Сегодня"

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