Правда и мифы о Японии: люди в черном, питание без диет и пробки

Японцы действительно очень много работают и озеленяют улицы комнатными растениями. А еще — не едят роллы и понятия не имеют о японской диете

Представьте себе Тернопольскую область. Теперь постройте там сотни автомобильных дорог и многоуровневые развязки. Проложите по всей площади многочисленные ветки метро — доступ должен быть в любой, даже самый отдаленный уголок. А теперь — переселите в эту область все население Украины. Кроме, пожалуй, Киева.

Получилось? Поздравляем: у вас отличная фантазия. И теперь вы знаете, что такое Токио — агломерация, где на площади в 13 572 кв. км проживает свыше 38 миллионов человек. Высокая плотность населения диктует свои правила жизни: пожалуй, нигде в мире не уважают личное пространство человека больше, чем здесь. Тут стараются не разговаривать по мобильному в метро — правило, которое особенно удивляет наших, впервые попавших в страну Восходящего солнца: громкий разговор есть вторжение в личную жизнь человека, вынужденного вас слушать. А здесь такое не приветствуется, как, впрочем, и привычка дышать в затылок, стоя в очереди, и толпиться на эскалаторе в метро, и расталкивать других, пробираясь ко входу/выходу. И даже обмениваться рукопожатием при встрече.

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Чудеса застройки

Вопреки расхожему мнению Токио отнюдь не город небоскребов: сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, коих катастрофически мало. Потому центральные районы города чем-то смахивают на наш Подол — узкие аккуратные улочки с 2—3-этажными домиками, которые занимают преимущественно заведения общепита да маленькие магазинчики. И в этом "двухэтажном" море острова из высоток выглядят особенно впечатляюще.

Зачастую между домами здесь нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Собственный дом с забором и садом (да хотя бы тремя деревьями) для токийцев — мечта, которая стоит нереальных денег. Острый дефицит земли и разрушительные природные катастрофы приучили их относиться с изрядной долей здорового прагматизма даже к зданиям, несущим историческую ценность: здесь не будут трястись над домом только потому, что когда-то в нем пил кто-то из сегунов. Его снесут. И построят то, что будет приносить прибыль или пользу обществу. Ну а если за несколько лет новопостроенное здание не оправдает заложенных в бизнес-план надежд — его снова снесут. И построят еще что-нибудь. Иногда кажется, что они бы и дворец императора снесли, если бы, собственно, в нем не жил император.

Но, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей: здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками, усаженной аккуратно подстриженными деревцами. Парки же здесь — настоящее произведение искусства, с обязательным водоемом (прудиком), журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Часто в таких прудиках обитают упитанные карпы: корм для них можно приобрести в парке, стоит он около 100 иен (25 грн). Содержать парки в порядке помогают посетители: иногда парки делятся на две части, бесплатную и платную. Вход на платную часть, более ухоженную, с беседками и скамейками, невысокий (все те же 100 иен), а на ночь эта часть закрывается, и таким нехитрым образом ее защищают от молодежи, которая во всех странах ведет себя одинаково.

Жители стараются не отставать и, чтобы приукрасить узкие серые улочки, расставляют горшки с комнатными растениями вокруг домов и на ступеньках, формируя крошечные трогательные оазисы.

Воздух в Токио, пусть и необремененном растительностью, чистый — очевидно, сказывается близость залива, ветры которого продувают город насквозь.

Без охраны. Самые большие велопарковки размещают у станций метро

Будни: автоматы и велосипеды

В основном мы передвигались по городу в часы пик, утром и вечером. Но единственная пробка, в которую мы попали за время пребывания, замедлила наше движение минут на 10, и спровоцирована была ДТП, а не большим скоплением машин. В центре пробки тоже редкость: грамотная прокладка дорог, а также трех-, а то и четырехуровневые развязки помогают разъехаться, не теряя времени. Дороги в Токио есть двух видов: "нижние", бесплатные, и верхние — платные: их, как правило, выбирают те, кому дорога каждая минута.

Пожалуй, нигде не я видела таких огромных велосипедных парковок, как в Токио. Даже Берлин, с его защитой экологии и заботой о здоровье, для сравнения не подходит. Но по городу на велосипедах не ездит практически никто — чаще их используют, чтобы добраться до ближайшей станции метро, оставить на перехватывающем паркинге (они закрытые и платные) и продолжить путь уже в подземке. Также возле каждой станции — бесплатный туалет, чистый и аккуратный, и курилка: в рамках борьбы с этой вредной привычкой курить на улицах можно лишь в отведенных для этого местах. И это не угол за забором, а либо отдельная постройка — с несколькими пепельницами и мощными вытяжками, либо специально обустроенная площадка.

Переходы здесь в основном наземные, оборудованные лифтами для комфортного передвижения инвалидов и мам с колясками. На центральных площадях некоторые дома окружены шумопоглощающими стенами, которые у нас иногда устанавливают вдоль оживленных трасс. Причем на этих стенах есть электронные табло, где отображается шум улицы в децибелах.

Буквально на каждом углу — автоматы с закусками и напитками, часть напитков в холодное время года подогревается: то есть, закинув в автомат 120—140 иен (30—40 грн), вы получаете в руки жестяную баночку с горячим кофе. А вот урн на улицах здесь нет: японцы тщательно сортируют мусор, поэтому все, кроме бутылок/жестяных баночек, для которых есть специальные бачки по городу, придется нести с собой до дома/гостиницы, где есть раздельные контейнеры.

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Питание и цены: без диет и выбора

Еда в Японии очень дорогая. Стейк рыбы или говядины (200 г) — около 75—80 грн, десяток яиц — около 300 грн, четвертинка обычной тыквы весом около 300 г может затянуть на 100 грн. В сезон можно сравнительно недорого купить грибы — за них просят от 25 грн за упаковку (около 250 грамм). Безусловно, зарплаты в Японии (а особенно в Токио) намного выше, чем в Украине. Но даже люди с хорошим доходом позволяют себе мясо не каждый день.

Самая популярная еда в Японии — рис: он хоть стоит и недешево, но им хотя бы наедаешься. Потому пресловутая "японская диета", популярная в европейских странах, в действительности не имеет к Японии никакого отношения: худеть, чередуя белковые и овощные дни, здесь могут себе позволить единицы. Остальные же в погоне за стройной фигурой идут не в магазин, а в аптеку, где представлены жиросжигающие средства на любой вкус и кошелек, или в спортзал.

Интересный факт: роллы со всевозможными начинками, столь популярные в украинских заведениях восточной кухни, в самой Японии не едят. Здесь культивируется чистота вкуса: местные блюда, как правило, не содержат более трех ингредиентов, так что наш винегрет или борщ японцам понять непросто. Здесь популярны суши (рис плюс рыба) и сашими (рыбная нарезка), а если роллы — то маки с одним видом начинки: рыбой, омлетом или овощами. И даже эти блюда предлагают чаше в заведениях, рассчитанных на иностранцев, где есть вариант меню на английском, а цены неоправданно завышены.

В Токио популярны европейские заведения общепита: итальянские, французские, бургерные, стейк-хаусы и прочие. Много тайских ресторанов, и мы встретили даже индийскую закусочную. Но большинство жителей предпочитает местную кухню: рамен (суп с лапшой и мясом/яйцом), рис с мясом и темпуру — жареные во фритюре овощи, рыбу или креветки. Так что если вы хотите местного колорита, лучше удалитесь от центра и выбирайте место, где у входа нет меню на английском. В заведении с высокой долей вероятности все равно окажется человек, знающий английский (повар, администратор, официант), а вы получите порцию ни на что не похожей еды и изрядного удовольствия от атмосферы.

В заведение, где жарят кусияки — маленькие шашлычки на шпажках, — мы попали, изрядно поблуждав по улицам. В маленькой закусочной на пять столиков на этих шпажках готовили все: шарики из риса и таро (таро — это "волосатый картофель", его японцы начали культивировать задолго до риса, на вкус — как картошка, но более крахмалистый), куриные сердца и даже куриную кожу. Но в зале горелым не пахнет: на вытяжки здесь не скупятся даже самые непритязательные заведения.

Отдельно стоит упомянуть японские сладости, их же рекомендовано привозить в качестве деликатеса на подарки и сувениры — например, конфеты из рисовых шариков в сладкой бобовой пасте оригинального зеленого цвета. Или сладкую соломку, только не шоколадную, которую можно купить и у нас, а тоже зеленую, с чаем матча. Или вафельные конфеты известной марки: только в Японии эти конфеты можно купить со вкусом зеленого чая, бананов и даже васаби. Причем вкусы зависят как от региона, так и от времени года: например, к Хеллоуину могут выпустить ограниченную партию конфет со вкусом тыквы.

Ну и, конечно же, на сувениры можно привезти местный алкоголь. Например, саке в маленькой пластиковой бутылочке, в комплекте с которой идет еще и чашечка, для комфортного распития на природе. Или местное вино, настоянное на маринованных сливах (не путать со сливовыми винами, продающимися у нас, они совершенно разные). Или виски: японцы делают прекрасный виски. Это признают во всем мире.





































Синдзюку. В центре города много улочек, смахивающих на Подол, с двух- трехэтажными домиками Вид из парка. Небоскребы выглядят впечатляюще, особенно когда смотришь на них поверх древних домов Центр. Все время в процессе строительства Оазисы. Так жители озеленяют свои дома Дворик с деревьями — нереальная мечта. Вот такие дома в Токио можно пересчитать на пальцах В платной части парка — лужайки и пруд с утками и черепахами Сразу рядом со станцией — курилка и туалет. За курение в неположенном месте штрафуют Считать довольно просто: японскую цену нужно разделить на 4, чтобы получить украинскую. Итак: один грейпфрут — 25 грн, два лимона — 35 грн Это цена на яйца в токийском супермаркете. Да-да, 1100−1300 иен, то есть 300 грн. Да, за десять штук. Темпура — классика японской кухни. Как правило, на порцию идет креветка, кусочек овоща (в зависимости от сезона, сейчас в ходу тыква), и кусочек рыбы. На гарнир — обязательный рис На фото — кусияки из грибов и куриных сердец. Размер порций, конечно, не для украинской души — пришлось брать двойные В этом кафе шашлычки жарили прямо за барной стойкой. Но в помещении — никакого дыма Японский зеленый чай — отличный подарок. Тем более, что стоит не так дорого Несмотря на ночь за окном, в токийских офисах бурлит жизнь и работа Еще одна черта японского общества — очень много одиноких людей. Даже на выставки они ходят преимущественно в одиночку. И, разумеется, в костюмах

Работа и быт: сверхурочные и столики на одного

Поздний вечер. Время — около восьми, сгустились сумерки. Но офисные центры сияют всеми окнами. С улицы прекрасно видно, что все работники на своих местах и активно трудятся — хотя, учитывая расстояния в городе, пора бы уже выдвигаться в сторону дома, чтобы добраться туда хотя бы к десяти…

Но к работе у японцев отношение особое. Переработки здесь — понятие вполне обыденное, потому что ставка почасовая, сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу, а жить в Токио очень дорого.

Еще одна причина переработок — начальник, который для японца почти как царь. Начальника принято безмерно чтить: его мнение бесценно, его приказы — беспрекословны, а уходить домой раньше начальника — просто вопиющее неуважение. И если, например, начальнику нечем заняться дома и он сидит в офисе допоздна — все его подчиненные будут сидеть на своих местах и усердно маяться работой. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет.

В таком графике личную жизнь среднестатистическому токийцу построить не так просто.

"У большинства нет времени на то, чтобы заводить друзей. Да и видеться с ними в принципе некогда, — говорит Алла Корниенко, которая живет в Японии уже более десяти лет. — Поэтому, в сущности, японцы очень одиноки".

Ее слова проливают свет на замеченную ранее странность: в местных ресторанчиках много столиков, рассчитанных на одну персону, что редкость в киевских заведениях. Вечером эти ресторанчики забиты битком. А одинокие посетители, ужиная, смотрят исключительно в экран телефона.

В Японии не принято выделяться из толпы, поэтому требования к внешности и стилю достаточно строги. Школьницам здесь не разрешают красить волосы, под запретом яркий лак и уж тем более макияж. На работе — то же самое: минимум косметики, неброский маникюр и естественный цвет волос.

У мужчин тоже табу на вольности с прической, к тому же обязательный деловой костюм — серого или черного цвета. В итоге Токио в час пик или время обеденного перерыва смахивает на гравюру, а от обилия черно-белых цветов рябит в глазах: это работники всевозможных офисов выбираются перекусить или прогуляться. Фактически единственное место, где японцы могут свободно демонстрировать и подчеркивать свою индивидуальность — университет. И студенты — в броских вещах, с волосами всех оттенков радуги — выделяются в толпе взрослых эдакими яркими экзотическими рыбками. Но вместе с окончанием университета закончится и свобода. И им, перекрасив волосы и надев строгий костюм, придется, как и всем, трудиться "до последнего начальника". Чтобы, выйдя из офиса, влиться в черно-белое море.

У горячих напитков красные ценники