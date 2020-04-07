"Правительства не будет": Лукашенко готов распустить кабмин из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко, хотя и не собирается объявлять карантин из-за коронавирусной эпидемии, готов отправить правительство в отставку, если в стране не решат вопрос дефицита средств индивидуальной защиты.

Об этом, как сообщили в его пресс-службе, Лукашенко заявил на собрании с главами правительства, парламента, ведомств и регионов, отметив, что поставил премьера в известность о своем намерении.

"Если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, – правительства не будет. Будут работать другие", – сказал президент Беларуси 7 апреля.

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Несмотря на то, что легкая промышленность страны уже переориентировалась на пошив масок, в стране их найти сложно, что Лукашенко назвал безобразием.

"Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они (жители страны – Ред.) же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо", – добавил президент, поручив правительству до конца недели решить эту проблему, а также не допустить роста цен на средства защиты.

В то же время, глава государства выразил готовность идти и лично заниматься лечением пациентов с COVID-19.

"Я уже министру (здравоохранения – Ред.) говорил: надо, Владимир Степанович (Караник – Ред.), значит, с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", – резюмировал Лукашенко.

Согласно озвученным им данным, по состоянию на 7 апреля в стране 794 человека были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, а 31 из них сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Однако сын женщины, умершей от коронавируса, потребовал открыть судебное производство против Лукашенко, поскольку его мать не учли в статистике.

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