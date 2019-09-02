Правительство Грузии развалилось: премьер Бахтадзе уходит в оставку

Мамука Бахтадзе. Фото: Mamuka Bakhtadze/Facebook

В Грузии, где не так давно завершились массовые беспорядки в столице, премьер-министр Мамука Бахтадзе принял решение сложить свои полномочия главы правительства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, анонсировав брифинг, на котором он собирался сообщить о причинах своего решения.

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По словам, лидера коалиции в парламенте Грузии Георгия Вольского, кандидатуру нового премьер-министра Грузии назовут после заседания политсовета правящей партии "Грузинская мечта" 3 сентября.

"Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются, и завтра, после заседания политсовета партии, мы сделаем официальное заявление", – заявил он.

И хотя Вольский назвал "преждевременными и некорректными", разговоры о возможном кандидате, грузинские СМИ писали, что новым главой правительства может стать глава МВД Георгий Гахария, отставки которого ранее требовали протестующие.

Напомним, что это не первая громкая отставка в Грузии за последнее время. В июне сложил свои полномочия спикер парламента Ираклий Кобахидзе – это было одним из требований протестующих, которые вышли на улицы Тбилиси после провокации российской делегации в грузинском парламенте.

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