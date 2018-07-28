Правительство Канады: на Россию нужно давить

Сегодня, 17:12

Факты нарушения прав человека, совершенных Россией, заставили Канаду обеспокоиться

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правительство Канады в очередной раз выразило свое уважение к территориальной целостности Украины и призвало власти РФ освободить украинских политзаключенных,  осудив при этом аннексию Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

"Канада подтверждает неизменное уважение к территориальной целостности Украины и осуждает действия, к которым прибегла Россия для насильственной интеграции Крымского полуострова в состав России, в том числе открытие моста через Керченский пролив в мае 2018 года", – говорится в заявлении.

Также в правительстве Канады обеспокоены фактами нарушения прав человека, совершенных Россией в Крыму, в том числе подавлением свободы, арестами активистов, пытками, задержаниями и исчезновениями.

"Мы призываем освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осуждены судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", – говорится в заявлении.

"Канада твердо поддерживает народ Украины. Международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, несколько иностранных государств, включая Польшу и США, готовят декларацию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже четыре года находится в российской колонии.

Стоит отметить, что в Канаде Путина могут признать военным преступником. Петиция за несколько дней в канадском парламенте собрала 150 подписей.

Напомним, в 2019 году третья международная конференция по вопросам украинских реформ пройдет в Канаде – об этом сообщила глава МИД страны Христя Фриланд.
Россия, Канада, санкции, суверенитет, аннексия Крыма
Источник:

УНИАН

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