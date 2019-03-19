Правительство Венесуэлы осудило занятия оппозицией дипломатических представительств страны в США

Венесуэла пригрозила ответными действиями на своей территории

Фото: Pixabay

Правительство Венесуэлы осудило занятия оппозицией дипломатических представительств страны в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/022/017/5c9022017c7e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/022/017/5c9022017c7e0.jpg 2019-03-19T00:58:15+02:00 Другие страны Венесуэла пригрозила ответными действиями на своей территории

Правительство Венесуэлы выступило против занятия оппозицией дипломатических представительств страны в США и пригрозило Вашингтону ответными действиями на своей территории. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканского государства.

"Боливарианская Республика Венесуэла объявляет международному сообществу, что ее дипломатические представительства в США силой занимают люди, которые пользуются открытой поддержкой правительства США и действуют как его агенты, что представляет собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", — указывается в документе.

МИД Боливарианской Республики потребовал от властей США "принять необходимые меры, чтобы немедленно прекратить занятие" своих дипломатических представительств. "Если правительство США по-прежнему не будет выполнять свои международные обязательства, правительство Боливарианской Республики Венесуэла оставляет за собой право на законные и взаимные соответствующие действия на венесуэльской территории", — отмечается в заявлении.

Ранее представители оппозиции Венесуэлы получили доступ к зданию военного атташата страны в Вашингтоне и еще двум зданиям диппредставительства страны в США. Но в оппозиции по-прежнему нет доступа к главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Заметим, что здание в вашингтонском районе Калорама-Хайтс, где ранее располагался военный атташат Венесуэлы, после отъезда из страны венесуэльских дипломатов было закрыто и пустовало, как и посольство в районе Джорджтаун. Государственный флаг с него был снят, а древко было оторвано. По утверждению Веккьо, это сделали венесуэльские дипломаты, когда покидали атташат. Он обвинил их в попытке уничтожить дипсобственность страны.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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