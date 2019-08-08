Правительство Венесуэлы отказывается от участия в новых переговорах с оппозицией

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Власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Соответствующий документ в среду опубликовал в своем Twitter министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Несмотря на то, что делегация оппозиции, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо уже находится на Барбадосе для участия в переговорах, запланированных на эту неделю, президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение не отправлять свою делегацию", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что причиной отказа является "опасная и грубая агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации президента США Дональда Трампа", которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу с 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

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В Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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