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Праздник музыки и ярких костюмов: в Рио завершается карнавал

Сегодня, 06:30

В танцевальных мероприятиях в течение недели приняли участие до семи миллионов человек

Праздник музыки и ярких костюмов: в Рио завершается карнавал Другие страны В танцевальных мероприятиях в течение недели приняли участие до семи миллионов человек

В бразильском Рио-де-Жанейро завершается карнавал, стартовавший 1 марта.

В последний день самого масштабного в мире фестиваля на самбодроме будут выступать лучшие школы танцев. Сотни участников будут удивлять своими яркими и откровенными нарядами.

По итогам шествия жюри объявит победителей конкурса.

По данным организаторов этого года, в танцевальных мероприятиях, которые продолжались в течение недели, приняли участие до семи миллионов человек. Часть из них – это туристы.

Напомним, в первый день карнавала символический ключ от города под звуки традиционной музыки был вручен "Королю Момо", также известному как "Король хаоса". Это ознаменовало начало праздника.

Центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро является парад соревнующихся друг с другом школ самбы. Он обычно проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Это вытянутая на 700 метров площадка с трибунами по обеим сторонам.

Откровенные костюмы девушек на празднике активно обсуждаются в социальных сетях "Вот это фигуры", "Обожаю бразильских женщин", "Девушки, вы невероятные", "Красотки", "Ой, а некоторые чуть не потеряли купальник", – пишут пользователи в комментариях.

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Тег карнавал, Рио-де-Жанейро

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