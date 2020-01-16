Представители пяти стран встретятся в Лондоне из-за крушения самолета МАУ

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет доводить до родственников погибших всю информацию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани, обсудив с ним ход расследования крушения в Иране украинского лайнера. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость проведения полного и открытого расследования этой авиакатастрофы. "Также они подчеркнули свою приверженность тесному сотрудничеству в рамках международной группы стран, чьи граждане погибли в катастрофе рейса PS752", — говорится в сообщении. Встреча группы под председательством Канады состоится 16 января в Лондоне.

Кроме того, Трюдо и Гани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе.

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Ранее глава МИД североамериканской страны Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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