Премьер Албании обратился к миру за помощью после землетрясения

В Тиране считают, что без помощи международного сообщества справиться им будет «по человечески невозможно»

Фото: REUTERS/Florion Goga

Правительство пострадавшей от разрушительного землетрясения Албании обратилось к международному сообществу с просьбой о помощи.

1 декабря албанский премьер Эди Рама попросил посодействовать восстановлению страны после удара стихии. По его словам, правительство страны уже вносит корректировки в бюджет, но справиться без помощи международного сообщества будет "по человечески невозможно".

Рама уточнил, что речь идет как о финансовой, так и об экспертной помощи.

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29 ноября албанские СМИ сообщили, что в результате краудфандинга, запущенного албанским правительством, удалось собрать 12 млн евро и 1,5 млн долларов на помощь пострадавшим от землетрясения.

Напомним, что 26 ноября в албанском портовом городе Дуррес произошло землетрясение магнитудой 6,4. Позже случились повторные толчки магнитудой 5,0 и 4,8.

В этот же день началась пятидневная поисково-спасательная операция. В результате землетрясения погибли 50 человек и еще около двух тысяч получили травмы.

Трагедия затронула и семью Рамы – среди погибших оказалась невеста его сына Кристи Речи. Ее тело, вместе с родителями и братом обнаружили под завалами.

В связи со случившимся 27 ноября было объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.

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