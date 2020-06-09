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Премьер Армении заявил, что поборол коронавирус

9 июня, 01:22

Елена Вус Елена Вус

О своей болезни Пашинян сообщил 1 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поборол коронавирус COVID-19.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Только что получили повторные результаты тестов на коронавирус нашей семьи. Все результаты отрицательные, таковыми ответы были и вчера. В настоящий момент мы все здоровы, у нас есть иммунитет", – отметил он

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По словам Пашиняна, он возвращается к полному исполнению своих обязанностей

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Напомним, что о диагнозе, который поставили ему и членам его семьи, армянский лидер заявил 1 июня.Тогда онуточнил, что ни у него, ни у него родных симптомы болезни пока не проявились, а также что у них нормальная температура. Коронавирус у политика обнаружил в его 45-й день рождения.

Ранее Пашинян заявил о начале второй волны коронавирусной эпидемии в своей стране.Он утверждает, что власти знают, как снизить заболеваемость до нуля. Для этого следует выполнять три правила: носить маску, дезинфицировать или мыть руки с мылом и придерживаться социальной дистанции. По его словам, армяне не научились жить с коронавирусом, он просуществует еще не менее года, и к этому придется приспосабливаться.

Между тем, в ВОЗ спрогнозировали, что вторая волна коронавируса может начаться с Бразилии:

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Армения коронавирус премьер-министр Пашинян COVID-19

Источник: Сегодня

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