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Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

1 ноября, 09:58

Болгарская сторона потребовала от Москвы отозвать своего дипломата и не пустила нового

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

На днях в посольстве Болгарии был обнаружен агент Кремля. Премьер-министр этой страны Бойко Борисов заявил, что российский шпион якобы пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего доступ к секретной информации. Поэтому он должен покинуть страну.

Он отметил, что как только болгарского чиновника пытались завербовать, тот сразу же сообщил в соответствующие органы.

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"Я не поддаюсь внешнему давлению: когда многие государства — наши партнеры — выдворяли российских дипломатов (в связи с делом Скрипалей), мы этого не сделали. Но когда дипломат высокого уровня вербует моих начальников, то мы отреагировали мгновенно. Мы показали не только политическую волю, но и указали на недопустимость вмешательства в наши внутренние дела и вербовки наших людей. Надеюсь, российская сторона по достоинству оценит работу, которую мы провели", – сказал Борисов.

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Также болгарский премьер пояснил, почему военному атташе из России не дали визу. По его словам, дипломат должен был начать работу в российском посольстве в Софии, но не был допущен, поскольку находится в санкционных списках.

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как 28 октября разгорелся скандал с российским шпионом и София потребовала от РФ отозвать своего представителя, Москва пригрозила ответом на высылку дипломата из Болгарии.

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Россия Болгария шпион дипломат бойко борисов

Источник: ТАСС

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