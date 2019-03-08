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Премьер Финляндии "уволил" правительство за провал реформ: президент поддержал решение

Сегодня, 10:45

По мнению премьер-министра, правительство провалило реформы и больше не может выполнять свою работу

Фото: AFP
Премьер Финляндии "уволил" правительство за провал реформ: президент поддержал решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/22b/13d/5c822b13d598a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/22b/13d/5c822b13d598a.jpg Другие страны По мнению премьер-министра, правительство провалило реформы и больше не может выполнять свою работу

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в пятницу подал президенту страны Саули Ниинисте прошение об отставке правительства. И президент Финляндии принял прошение об отставке правительства. Об этом сообщило Финляндское информационное агентство СТТ.

"Сипиля попросил президента Ниинисте об отставке правительства в его резиденции Мянтюниеми в пятницу", — говорится в сообщении.

Причиной такого шага премьера стала реформа систем социального обеспечения и здравоохранения, по которой правительство не смогло согласовать позицию.

По данным СМИ, глава государства одобрил прошение об отставке кабинета министров и "попросил правительство продолжить исполнение своих служебных обязанностей" до принятия дальнейших мер.

Отставка кабмина случилась всего за месяц до парламентских выборов, которые намечены на 14 апреля.

Справка: Предыдущие парламентские выборы состоялись в Финляндии весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте оказался под вниманием журналистов из-за незначительного конфуза – главу государства застали сидящим на ступенях лестницы в зале книжной ярмарки, которая прошла в городе Турку.

Кроме того, Ниинисте призывал Евросоюз проявлять твердую позицию в переговорах с Россией, сохраняя уважение к ней.

Также сообщалось, что в мае финский президент выступил за начало смягчения напряженности между Западом и Россией.

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Тег Финляндия, президент, правительство, реформа, глава государства, премьер-министр, финны, сипиля, Ниинисте

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Источник:

ТАСС

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