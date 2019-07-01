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Премьер Ирака издал указ о слиянии всех военизированных отрядов с армией страны

1 июля, 21:43

Упраздняются все названия отрядов ополчения, которые были им присвоены во время боевых действий против ИГ

Фото: Pixabay

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди издал распоряжение, обязывающее все военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к единой национальной армии. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Согласно указу иракского премьера, "всем военизированным подразделениям или отрядам предписывается прекратить отношения с политическими партиями и объединиться с иракскими вооруженными силами". Абдель Махди также распорядился "закрыть штаб-квартиры военизированных формирований во всех населенных пунктах Ирака".

Иракский премьер-министр определил срок выполнения этого распоряжения до конца июля нынешнего года. Абдель Махди пообещал "предать суду любые военизированные формирования, которые гласно или скрытно действуют за рамками иракского законодательства".

В указе иракского премьера особо отмечается, что все его пункты относятся и к отрядам народного шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), которые сыграли значительную роль в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское государство". В распоряжении подчеркивается, что упраздняются все названия отдельных отрядов ополчения, которые были им присвоены во время боевых действий против ИГ. Премьер указал, что в ближайшее время будет издан особый приказ по поводу реструктуризации и реформирования шиитского народного ополчения.

Напомним, США могут эвакуировать персонал из Ирака в из-за угрозы безопасности. 400 сотрудников американских компаний будут эвакуированы с авиабазы Балад, расположенной к северу от Багдада.

Ранее в Ираке атаковали авиабазу США

В мае американская администрация приняла внезапное решение отозвать персонал дипмиссии США в этой стране – посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. В связи со случившимся визовые услуги в консульстве и посольстве будут временно приостановлены.

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Тег Ирак, армия, исламское государство

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