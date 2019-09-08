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Премьер Израиля Нетаньяху рассказал, когда посетит Россию

8 сентября, 14:34

Президенты обсудят рост активности Ирана на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает пресс-служба кабинета министров Израиля.

"На этой неделе я, возможно, посещу Россию, чтобы обсудить координацию в военной сфере с президентом Путиным", – сообщил Нетаньяху.

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В частности, израильский лидер планирует обсудить с российским коллегой рост активности Ирана на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее израильский премьер осуществил двухдневный визит в Украину. В рамках визита Биньямин Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой . Премьер-министр Израиля посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы и возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату.

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Кроме этого, Украина и Израиль договорились расширить Cоглашение о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг, заявил президент Владимир Зеленский после подписания ряда документов в рамках визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев .

Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы совместных поездок граждан.

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Россия Израиль Путин визит Нетаньяху

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