Премьер Канады объявил о роспуске парламента и дал старт предвыборной кампании

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Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", — заявил он в ходе обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам.

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Согласно традиции, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России. "Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", – заявил Трюдо на пресс-конференции. Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назвал главные результаты визита в Канаду.

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