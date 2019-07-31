Премьер Канады Трюдо заглянул в гей-бар

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал первым главой канадского правительства, посетившим гей-бар.
Как сообщает NBC News, накануне прайд-парада в Ванкувере он заглянул в бар Fountainhead Pub, где сфотографировался и обменялся рукопожатием с посетителями.
"Спасибо ребятам из Fountainhead Pub за сегодняшний теплый прием", — написал Трюдо в Twitter.
Таким образом Трюдо вошел в историю Канады как первый премьер, посетивший гей-бар.
Напомним, что в 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто. Трюдо стал первым главой правительства Канады, который прошел в прайд-параде во время пребывания на посту.
А тем временем, в интернете продолжают массово публиковаться фото и видео с пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7. На них похоже, что у Трюдо отклеивается бровь.
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