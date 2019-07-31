Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Премьер Канады Трюдо заглянул в гей-бар

Сегодня, 03:05

Накануне прайд-парада в Ванкувере он посетил бар Fountainhead Pub

/ Фото: Getty Images

Премьер Канады Трюдо заглянул в гей-бар https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE Другие страны Накануне прайд-парада в Ванкувере он посетил бар Fountainhead Pub

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал первым главой канадского правительства, посетившим гей-бар.

Как сообщает NBC News, накануне прайд-парада в Ванкувере он заглянул в бар Fountainhead Pub, где сфотографировался и обменялся рукопожатием с посетителями.

Реклама

"Спасибо ребятам из Fountainhead Pub за сегодняшний теплый прием", — написал Трюдо в Twitter.

В тренде
Чушь и некомпетентность: Кличко записал гневный видеоответ Богдану
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Таким образом Трюдо вошел в историю Канады как первый премьер, посетивший гей-бар. 

Напомним, что в 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто. Трюдо стал первым главой правительства Канады, который прошел в прайд-параде во время пребывания на посту.

А тем временем, в интернете продолжают массово публиковаться фото и видео с пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7. На них похоже, что у Трюдо отклеивается бровь. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Канада премьер бар гей-парад Трюдо

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Маленькие бабуины подружились с собакой и котом
Маленькие бабуины подружились с собакой и котомДругие страны
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина