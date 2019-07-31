Накануне прайд-парада в Ванкувере он посетил бар Fountainhead Pub

/ Фото: Getty Images

Премьер Канады Трюдо заглянул в гей-бар https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE 2019-07-31T03:05:47+03:00 Другие страны Накануне прайд-парада в Ванкувере он посетил бар Fountainhead Pub

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал первым главой канадского правительства, посетившим гей-бар.

Как сообщает NBC News, накануне прайд-парада в Ванкувере он заглянул в бар Fountainhead Pub, где сфотографировался и обменялся рукопожатием с посетителями.

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"Спасибо ребятам из Fountainhead Pub за сегодняшний теплый прием", — написал Трюдо в Twitter.

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Таким образом Трюдо вошел в историю Канады как первый премьер, посетивший гей-бар.

Напомним, что в 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто. Трюдо стал первым главой правительства Канады, который прошел в прайд-параде во время пребывания на посту.

А тем временем, в интернете продолжают массово публиковаться фото и видео с пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7. На них похоже, что у Трюдо отклеивается бровь.

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