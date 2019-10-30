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Премьер-министр Ливана подал в отставку на фоне массовых протестов

30 октября, 03:46

Смена власти в стране было одним из главных требований протестующих за последние недели

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Премьер-министр Ливана Саад Харири принял решение уйти в отставку из-за протестов, которые порядка двух недель продолжаются в стране.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Во время телеобращения Харири отметил, что решил уйти из-за желания протестующих, которые требуют смены власти.

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Глава правительства отметил, что "оказался в тупиковой ситуации и хотел прибегнуть к шоковому событию, чтобы изменить ее".

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Антиправительственные протесты в Ливане продолжаются с 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора за пользование мессенджерами, такие как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков.

Позже стало известно, что армия разместила посты в Бейруте, где проходят акции протеста. Присутствие военнослужащих на улицах столицы усилено по просьбе премьер-министра Саада Харири, который обратился к командующему армией генералу Джозефу Ауну с призывом обеспечить защиту участников мирных акций протеста.

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Ливан отставка протесты премьер-министр

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