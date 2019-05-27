Премьер-министр Японии сделал заявление по встрече с Ким Чен Ыном

После встречи с Трампом Синдзо Абэ решительно настроен относительно возможных переговоров с лидером Северной Кореи

Синдзо Абэ. Фото: AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, он готов ко встрече без каких-либо предварительных условий.

"В ходе этой встречи мы обсудили Северную Корею. Наши позиции по Северной Корее полностью совпадают. Я готов провести личную встречу с председателем Ким (Чен Ыном) без каких-либо предварительных условий, чтобы окончательно решить проблему похищенных японских граждан", – сказал Абэ.

Отметим, что ранее Абэ неоднократно заявлял, что хочет провести личную встречу с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, чтобы добиться прогресса в решении проблемы похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Также стоит отметить, что северокорейская армия не раз запускала во время испытания ракеты в сторону Японии, которые падали в Японском море.

Год назад Ким Чен Ын заявлял о готовности к диалогу с Японией "в любое время". Соответствующие слова северокорейского лидера премьер-министру Японии тогда передал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора после личной встречи с главой КНДР.

В свою очередь на днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча лидеров Японии и КНДР поможет денуклеаризации Северной Кореи.

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