Премьера Израиля обвиняют в коррупции: открыто три производства

У Нетаньяху есть месяц, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования

Биньямина Нетаньяху обвиняют в коррупции. Против премьер-министра Израиля расследуют три отдельных производства. Его обвиняют мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Израильское законодательство не обязывает его уходить с должности. Однако, теперь у Нетаньяху есть месяц, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования. Сам премьер резко раскритиковал обвинения в свою сторону. Он считает эти обвинения, цитата "попыткой переворота".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Нетаньяху не удалось сформировать новое правительство Израиля. Нетаньяху заявил, что он не смог сформировать правительство после сентябрьских выборов и возвращает мандат президенту Израиля Реувену Ривлину.

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И буквально на следующий день президент Израиля поручил Бени Ганцу сформировать правительство. На то, чтобы сформировать коалицию, Ганцу отведено 28 дней.

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А до этого премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг, 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах – лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу – создать правительство широкого единства. Однако тот отказался. Видимо, он что-то знал.

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