Премьер-министр Израиля попал в крупный коррупционный скандал

Биньямину Нетаньяху вменяют коррупцию, мошенничество и злоупотребление общественным доверием

Премьер-министр Израиля попал в крупный коррупционный скандал 2019-03-01T11:55:00+02:00 Другие страны Биньямину Нетаньяху вменяют коррупцию, мошенничество и злоупотребление общественным доверием

В Израиле новый крупный скандал – генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит готов выдвинуть премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху целый ряд обвинений.

В частности, главе правительства вменяют коррупцию, мошенничество и злоупотребление общественным доверием.

Как утверждает главный гособвинитель, премьер принимал ценные подарки от бизнесменов, совокупная сумма которых достигает 300 тыс. долларов. Кроме того, Нетаньяху мог лоббировать интересы израильской телекоммуникационной компании "Безек".

Сам премьер все обвинения отрицает и обвиняет оппонентов в "охоте на ведьм", а в его партии "Ликуд" это уже назвали политическим преследованием, связанным с парламентскими выборами, которые должны пройти 9 апреля.

Стоит отметить, что представители израильского премьера уже неоднократно просили генпрокурора не объявлять о своем решении до голосования.

Напомним, что супруга Биньямина Нетаньяху, Сара, тоже столкнулась с проблемами с законом – ее обвинили в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверие.

Мы также писали, что ранее на этой неделе израильский суд признал бывшего министра энергетики и инфраструктуры Гонена Сегева виновным в шпионаже в пользу Ирана и приговорил его к 11 годами лишения свободы.

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