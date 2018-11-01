Премьер Молдовы назвал вывод российских войск обязательным условием приднестровского урегулирования

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта решение не может быть предъявлено или навязано извне

Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал условия урегулирования приднестровского конфликта.

"Молдова будет последовательно продолжать продвигаться в направлении окончательного решения приднестровской проблемы. Двумя определяющими факторами в поиске решений являются политическая воля и доверие. Над этим и трудятся усердно молдавские власти", – заявил Филип в четверг, 1 ноября, в Минске на заседании Мюнхенской конференции по безопасности.

Слова премьера приводит пресс-служба правительства Молдовы.

Филип подчеркнул, что "обязательным условием для достижения решения является вывод российских войск с территории Молдовы". "И мы будем этого добиваться, в соответствии с международными обязательствами, которая Россия приняла на себя, а также согласно принятой в июне Резолюции ООН по этому поводу", – сказал молдавский премьер.

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта "решение не может быть предъявлено или навязано извне – оно должно быть найдено жителями берегов Днестра". "С другой стороны, привлечение внешних партнеров необходимо, чтобы помочь сторонам прийти к компромиссу. Молдавии в этом смысле помогают ЕС, ООН и ОБСЕ, а очень активную роль в данном процессе играют Украина и США", – подчеркнул Филип.

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Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.