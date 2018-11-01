Премьер Молдовы назвал вывод российских войск обязательным условием приднестровского урегулирования

Сегодня, 20:42

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта решение не может быть предъявлено или навязано извне

Приднестровье. Фото: publika.md
Приднестровье. Фото: publika.md

Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал условия урегулирования приднестровского конфликта.

"Молдова будет последовательно продолжать продвигаться в направлении окончательного решения приднестровской проблемы. Двумя определяющими факторами в поиске решений являются политическая воля и доверие. Над этим и трудятся усердно молдавские власти", – заявил Филип в четверг, 1 ноября, в Минске на заседании Мюнхенской конференции по безопасности.

Слова премьера приводит пресс-служба правительства Молдовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филип подчеркнул, что "обязательным условием для достижения решения является вывод российских войск с территории Молдовы". "И мы будем этого добиваться, в соответствии с международными обязательствами, которая Россия приняла на себя, а также согласно принятой в июне Резолюции ООН по этому поводу", – сказал молдавский премьер.

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта "решение не может быть предъявлено или навязано извне – оно должно быть найдено жителями берегов Днестра". "С другой стороны, привлечение внешних партнеров необходимо, чтобы помочь сторонам прийти к компромиссу. Молдавии в этом смысле помогают ЕС, ООН и ОБСЕ, а очень активную роль в данном процессе играют Украина и США", – подчеркнул Филип.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее Игорь Додон заявил, что вопрос реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы необходимо решить на референдуме. 

Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.
Россия, Приднестровье, Молдова, российские войска, Филип
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Игорь Додон. Фото: AFP

Дружить с Европой, Америкой против России мы не будем - Додон

Сегодня, 13:24

Президент Молдовы утверждает, что большинство граждан не хотят менять нейтральный статус страны

Другие страны

Игорь Додон. Фото: соцсети

Неловкий момент: Додона оставили с протянутой рукой

19 Октября, 16:58

Глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо, проигнорировав Игоря Додона, который протянул ей руку и пытался заговорить
Загрузка...

Другие страны

Приднестровье. Фото: publika.md

"Власти" Приднестровья просят Россию признать независимость "республики"

19 Октября, 14:22

В Приднестровье отвергли предложение президента Молдовы Игоря Додона провести референдум о реинтеграции региона

Другие страны

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Президентский конфуз: Эрдоган уснул на встрече с президентом Молдовы

18 Октября, 14:48

Сложно сказать, что стало причиной случившегося – "убаюкивающий" голос Игоря Додона или же насыщенный рабочий график турецкого лидера

Другие страны

В Молдове могут провести референдум. Фото: pixabay.com

Евроинтеграция Молдовы под угрозой: парламент провалил важный закон

18 Октября, 12:46

Теперь власти Молдовы планируют вынести вопрос евроинтеграции на референдум

Другие страны

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor

Додон призвал Францию присоединиться к переговорам по Приднестровью

12 Октября, 14:14

Вовлечение Парижа, в том числе в рамках политики Европейского союза, может придать новый импульс процессу урегулирования, заявил президент Молдовы
Загрузка...