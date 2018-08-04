Премьер Новой Зеландии выходит из декрета

В течение шести недель Ардерн ухаживала за новорожденной дочерью и работала дома с правительственными документами дома

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая в конце июня родила дочь, с понедельника, 6 августа, возвращается к работе после шестинедельного декретного отпуска.

Все это время ее обязанности выполнял вице-премьер Уинстон Петерс, однако полностью бразды правления премьер ему не передала – работала с правительственными документами дома.

"Уже завтра мы подстроим премьерскую резиденцию под малыша, которая будет здесь едва ли не впервые за всю историю. А потом я начну работать", – сказала Ардерн.

Основной уход за ребенком, после того как Ардерн вернется на рабочее место, будет отец девочки.

Ранее Кларк Гейфорд, новозеландский телеведущий и любимый человек премьер-министра Ардерн, в колонке для the Spinoff рассказывал каково это, быть "первым джентльменом" страны.

Американская компания RocketLab впервые отправила ракету в космос с инсталляции в Новой Зеландии.

Как сообщалось, в Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения. Чешские отцы, у которых есть медицинская страховка, теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом прошлого года.